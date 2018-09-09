Штраф за дебош, отказ от допинг-теста и мнимая борьба за права женщин. Пять поступков Серены Уильямс, которые шокировали мир в 2018 году

СЕГОДНЯ 20:27 2018-09-09T20:32:06+03:00

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В финальном поединке Открытого чемпионата США дала волю эмоциям, устроив настоящий дебош и едва не пойдя в рукопашную на арбитра. Ее официально оштрафовали на 17 000 долларов. Это далеко не первый неоднозначный поступок американской теннисистки в этом году. "КП" вспоминает самые яркие.

ОТРУГАЛА ДОПИНГ-ОФИЦЕРА

Вернувшись после родов в большой спорт, Серена Уильямс успела наговорить немало.Фото: REUTERS

14 июня этого года в дом Серены Уильямс пришел с внезапной проверкой на допинг специальный офицер, который должен был протестировать теннисистку. Поскольку он заявился очень рано и не захотел уходить, а тест все равно Уильямс обязана была сдавать, это привело к конфликту. Серена пробилась в Американское антидопинговое агентство и спросила — почему это они позволяют себе устраивать такую дискриминацию и расизм и проверять ее такое немыслимое количество раз? Тест она не сдала, и по правилам должна была получить «флажок» за несдачу. Но в итоге она подняла такой шум, что ей ничего не было. Но все обвинения Уильямс — ничто, ее не тестируют слишком много раз, в США есть более часто тестируемые спортсмены.

СЕРЕНА ПРОТИВ ДРЕСС-КОДА

Американская теннисистка вернулась в этом году в большой спорт.Фото: REUTERS

Во время Открытого чемпионата Франции по теннису Серена Уильямс шокировала мир спортивным костюмом женщины-кошки. И пока весь мир обсуждал ее наряд, сразу несколько спортсменок ополчились на нее, заявив, что не стоит нарушать заведенный дресс-код. На деле же получились немного двойные стандарты. Уильямс радовала мир костюмом женщины-кошки, а на других турнирах WTA судьи не давали спортсменкам надеть длинные леггинсы под юбку.

- Почему «Ролан Гаррос» проявляет такое неуважение к Серене Уильямс? К сожалению, во всех странах, включая мою, есть люди, которые не понимают, что такое свобода, - разразился критикой в твиттере бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Но Серена уже до этого заявила - не будет более надевать тот костюм, потому что в моде не хочет повторяться.

ИСТЕРИКА В ФИНАЛЕ US OPEN

Серена Уильямс во время финального матча US Open.Фото: REUTERS

Во время финального матча Открытого чемпионата США по теннису против 20-летней японки Наоми Осаки американка повздорила с арбитром. Ей вынесли предупреждение за подсказки со стороны тренера Патрика Муратоглу. Серена стала все отрицать — за это ей вынесли предупреждение. Но злоба кипела в ней и после того, как теннисистка сломала на эмоциях ракетку, она назвала судью Карлоса Рамоса вором. Мол, негоже ей выносить предупреждение за то, чего не было. Рамос был суров — штрафное очко в пользу соперницы Уильямс и затем итоговое поражение в финале престижного турнира. Позднее же и вовсе официальный штраф за дебоширство в размере 17 000 долларов.

РУГАТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ РЕЙТИНГА

Далеко не все поступки Серены Уильямс можно легко объяснить.Фото: REUTERS

Летом нынешнего года Серена Уильямс решила взять на себя роль борца за права всех матерей и женщин. Она возмутилась тем фактом, что вернувшись после беременности не получает высокий номер "посева" на крупные турниры. В правилах WTA беременность приравнена к долгосрочной травме - у теннисисток есть "защищенный" рейтинг, который могут использовать, чтобы заявиться на 8 турниров в течение 3 лет после начала декрета. Но посев на турнирах получают по текущему рейтингу, то есть - не получают. Серена возмутилась - почему так?

Но такие правила действуют уже давно и сотни спортсменок проходили через этот путь. Но Серена Уильямс породила дискуссию, в которую вступила дочь Дональда Трампа. Однако правила официально не поменяли.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИГРЫ С ШАРАПОВОЙ

Серена отказалась сыграть с Марией. Фанаты были опечалены.Фото: REUTERS

Весь мир жаждал увидеть битву Серены Уильямс и Марии Шараповой на Открытом чемпионате Франции по теннису. Но этого не произошло. Серена Уильямс снялась с поединка, заявив, что травмировала правую грудную мышцу. А без этого не получится никак нормально подавать мяч.

- Я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Это так больно. У меня были почти все травмы, какие только есть, но не эта. Я совершенно разочарована. Я пожертвовала временем со своей дочерью и семьей ради этого момента. Так что мне трудно оказаться в такой ситуации, - заявила Серена Уильямс.

При этом, сказала, что пожертвовала общением с дочерью ради такого:

- Я от многого отказалась, чтобы быть здесь. Бывает, во время тренировки я вижу на экране, как моя дочь играет, и я так хочу быть с ней, но я понимаю, что это жертвы, которых требуют твои мечты.