Похудевшая Лолита пришла на закрытие «Новой волны» в прозрачном кружевном комбинезоне с глубоким декольте

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-09T20:57:51+03:00

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Лолита Милявская обожает противоречивые наряды. Мы уже порадовались ее гигантской шляпе, в которой артистка была на репетиции творческого вечера Ирины Аллегровой. На репетиции номера для церемонии закрытия Лола просто пришла в домашней футболке. И вот - новый провокационный «лук». Певица выбрала для номера на песню «Судьба» прозрачный кружевной комбинезон черного цвета. Надо сказать, наряд ей очень шёл: в последнее время Милявская схуднула, и комбинезон это удачно подчеркнул.

Лолита Милявская обожает противоречивые нарядыФото: Кира БУЛЫЧЕВА

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Лолита: "Я хочу остаться единственной толстой бабой на нашей эстраде"

В заключительный день фестиваля "Жара", который сейчас проходит в Баку, прилетела Лолита. Сначала артистка навела шороху в своём Инстаграме. Певица показала своим подписчикам сувениры, которые организаторы положили в номера всем участникам: таблетки от похмелья и презервативы. Многие подписчики посмеялись над приколом. Но нашлись и те, кто осудил подобную шутку. Лолита ответила ханжам. Мол, я женщина замужняя, но те, кто приезжает на фестиваль и встречает тут свою любовь, должен чувствовать себя защищенно. К тому же это говорит о том, что фест - живой, а не мертвый, тут есть жизнь, поэтому надо радоваться, а не злобствовать". (подробности)

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«Тысяча чертей!»: Лолита пора-пора-порадовала оригинальной шляпой «Новую волну»

Лолита, наконец, прилетела в Сочи на «Волну» - сегодня вечером она примет участие в чествовании Ирины Аллегровой на сцене New Wave Hall и исполнит песню из репертуара «Императрицы». Милявская прибыла на репетицию в оригинальном головном уборе - шляпе, как у Боярского в «Трёх мушкетерах». Разве что без перьев. Мы, в принципе, привыкли к тому, что гардероб Лолы прекрасен в своем многообразии и эклектике, но шляпу увидеть не ожидали. Смотрелся головной убор роскошно и рождал в голове различные образы - хотелось обнажать шпаги, пить бургундское и спасать подвески королевы. Черно-белую шляпу артистка надела с красным коротким платьем - певица сейчас находится в отличной форме, что и подчеркнула своим нарядом. Но причём тут шляпа? (подробности)