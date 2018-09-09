2018-09-09T22:54:11+03:00
Спорт

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио: "Дети после переезда просили отвести их на стадион"

Итальянский полузащитник дебютировал в клубе из Санкт-Петербурга
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио.Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 9 сентября, итальянский полузащитник Клаудио Маркизио дебютировал в составе питерского "Зенита". Он появился на поле на 82-й минуте игры, заменив Матиаса Краневиттера. Это - первый матч для итальянца в составе новой команды, куда он перешел накануне перерыва в чемпионате России.

- Я разговаривал с товарищами по команде пока ждал выхода на поле. Мы обсудили спортивные вопросы. С завтрашнего дня начну полностью вливаться в команду, - заявил Маркизио после игры в интервью пресс-службе "Зенита".

Говоря об атмосфере на стадионе нового клуба, итальянский футболист заявил:

- Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче.

Что интересно, Маркизио следил за "Зенитом" еще до официального перехода в клуб из Петербурга.

- Смотрел матч со «Спартаком» — болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.

32-летний итальянский хавбек по-своему оценил силу чемпионата России по футболу:

- Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А, однако в этой лиге необходима тяжелая физическая работа, важна тактика, работа с мячом. Увидел тренировку команды, так что знаю, над чем ведется работа.

Семья итальянца уже рада переезду в Санкт-Петербург:

- Мои дети уже неделю просили меня как можно скорее отвести их на стадион. Наконец-то это случилось. Конечно, они были очень рады надеть футболки «Зенита». Я сам также был очень взволнован.

Напомним, что ближайший матч у "Зенита" в чемпионате России состоится 16 сентяря. На своем поле питерцы примут ФК "Оренбург".

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