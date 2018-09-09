2018-09-09T23:04:27+03:00
Спорт

Всемирная федерация керлинга не нашла вины упомянутых в докладе Макларена россиян

Разбирательства специалистами длились два года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российских керлингистов из доклада Макларена не будут наказывать - доказательств вины нету.Российских керлингистов из доклада Макларена не будут наказывать - доказательств вины нету.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 9 сентября, Всемирная федерация керлинга сделала важное объявление. Все наши спортсмены, которые были тайно упомянуты в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, не являются виновными. Доказательств вины на основе предоставленных данных не существует никаких.

- Я рада, что мы теперь можем отойти от той печальной информации. Я благодарю независимых экспертов и Федерацию керлинга России за поддержку и сотрудничество, в результате которого нам удалось сформировать свою позицию, - заявила президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

Специалисты из антидопинговой комиссии федерации вели проверку всей поступавшей информации на протяжении двух лет. В расчет бралась вся информация из доклада Макларена, данные из системы базы данных, которая была украдена людьми Григория Родченкова. Всего же под подозрением, как говорят, было четверо российских спортсменов.

СМИ сообщали, что среди тех, кто был в докладе Макларена - была керлингистка Екатерина Галкина. Она принимала участие в трех Олимпиадах в составе российской команды - 2006, 2010 и 2014 годов.

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