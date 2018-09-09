Сборная Франции открыла счет победам в Лиге Наций - повержена Голландия 2:1

9 Сент. 23:36 2018-09-09T23:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 сентября, в пригороде Парижа на легендарной арене "Стад де Франс" действующие чемпионы мира, команда Франции, провела свой второй матч в новом турнире - Лиге Наций. Несколько дней назад команда Дидье Дешама сыграла вничью 0:0 в поединке против команды Германии. Встречу чемпионов мира 2014 и 2018 годов очень ждали все болельщики и специалисты, но, по сути, она просто разочаровала, подарив нулевую ничью.

Голландцы же последние два крупных турнира пропустили, не сумев пройти через отборочные турниры Евро-2016 и ЧМ-2018. Встреча против Голландии для Франции выдалась более яркой и с забитыми голами.

Перед началом поединка французов встретили грандиозным "чемпионским" перфомансом, поздравив с главным успехом лета 2018 года. На всем поле был растянут баннер: "Чемпионы мира", а на трибунах плашками выложены две "чемпионские" звезды. Для французов это была первая встреча на номинально главном домашнем стадионе. И они порадовали болельщиков.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте поединка. Точным ударом отметился молодой французский гений Килиан Мбаппе. До конца первого тайма расклад на табло никак не поменялся, а вот после перерыва свое слово взяли голландцы. На 67-й минуте после мощного удара Райана Бабеля голкипер французов Альфонс Ареоля не удержал мяч в руках и он влетел в ворота - 1:1. Однако на 74-й минуте форвард сборной Франции Оливье Жиру после прострела Менди забил победный гол, мощной пробив с ходу в дальний угол ворот Яспера Силлессена.

Франция после этой победы возглавила свою группу в Лиге Наций - у нее 4 очка после 2 встреч. И теперь следующие встречи обе сборные проведут через месяц. 13 октября Голландия примет дома сборную Германии, а спустя три дня чемпионы мира 2014 года приедут в гости к команде Франции.