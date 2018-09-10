На «Новой волне» победил Дан Розин

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-10T10:13:07+03:00

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В минувшие выходные в Сочи отгремело вручение легендарных «Хрустальных волн» «Новой волны».

Призовой фонд «Новой волны» в сумме 7 миллионов рублей между собой разделили:

1 место – Дан Розин (Россия)

2 место – Дарья Антонюк (Россия) и Gevorg Harutyunyan (Армения)

3 место – Demy (Греция).

На «Новой волне» победил Дан РозинФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Победительница проекта «Голос» Дарья Антонюк стала обладателем приза зрительских симпатий - «Бриллиантовой волны» от «АРС».

Напомним: выступление Дарьи Антонюк произвело фурор на конкурсе. Девушку сравнили по мощи вокала и актерским данным с юной Аллой Пугачевой. В день закрытия конкурса глава города Сочи Анатолий Пахомов вручил председателю жюри конкурса композитору и продюсеру Игорю Яковлевичу Крутому знак почета - награду «Признание и почёт сочинцев».

Победительница проекта «Голос» Дарья Антонюк стала обладателем приза зрительских симпатийФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Даша за эти дни стала любимицей зрителей. Такой сильный вокал и актёрские данные, честно говоря, мало кто демонстрировал в эти дни на сочинской сцене. Ну просто Уитни Хьюстон и Тина Тёрнер в одном флаконе. А если Игорь Яковлевич Крутой вдруг напишет для неё песню, то Антонюк может легко стать звездой первого эшелона. Ведь у Даши все есть, чтобы быть на вершине музыкального Олимпа. Не хватает самого главного - песен (подробности)