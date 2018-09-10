2018-09-10T13:51:07+03:00
ВЭФ-2018

Дальний Восток: расширяя границы возможностей

С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится IV Восточный экономический форум (ВЭФ) - одно из главных деловых мероприятий года
Софья РУЧКО
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С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится IV Восточный экономический форум (ВЭФ) - одно из главных деловых мероприятий годаС 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится IV Восточный экономический форум (ВЭФ) - одно из главных деловых мероприятий года
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На ВЭФ обсуждается экономическое и культурное взаимодействие России с другими странами, в первую очередь с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. И конечно же, комплексное развитие Дальневосточного Федерального округа.

Форум пройдет на острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевая тема Форума-2018 - «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Главное событие ВЭФ – пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. Также свое участие в Форуме подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Во Владивосток приглашены председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Восточный экономический форум – не просто имиджевое мероприятия для Дальнего Востока. На ВЭФ решаются конкретные задачи: привлечение инвестиций в макрорегион, повышение конкурентоспособности территорий, укрепление международных деловых и культурных отношений. Также здесь проводят экспертную оценку экономического потенциала Дальнего Востока, представляют новые крупнейшие инвестиционные проекты, предлагают новые государственные меры поддержки бизнеса.

- ВЭФ стал крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На предстоящем форуме мы готовы представить первые результаты проделанной работы, – рассказал полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В рамках Форума пройдет больше 50 конференций, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы.

Все мероприятия разделены на несколько тематических блоков:

* «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги»,

* «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока»,

* «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества»,

* «Создание условий для жизни людей».

На полях ВЭФ состоится семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа».

На выставочных площадках ВЭФ будут представлены инвестиционные возможности Дальнего Востока, территорий опережающего развития (ТОРы), пройдут презентации стран-участниц Форума.

- Предыдущие форумы были крайне результативными в плане заключенных соглашений и достигнутых договоренностей. Уверен, что по итогам ВЭФ-2018 удастся выйти на новый уровень отношений с зарубежными инвесторами, представителями компаний и органов власти, тем более что география участников Форума с каждым годом расширяется, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

ВЭФ учрежден Указом Президента России Владимира Путина в 2015 году. В 2017 году Форум посетили больше 6 000 человек из 60 стран. На нем подписали сотни соглашений, предполагающие объем инвестиций в 2,5 трлн руб.

С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится IV Восточный экономический форум (ВЭФ) - одно из главных деловых мероприятий года

С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится IV Восточный экономический форум (ВЭФ) - одно из главных деловых мероприятий года

От первого лица

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом»

Власти сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые и организационные ресурсы. Результаты этой работы есть: за последние три года рост промышленного производства в регионе опережает средние показатели по стране.

Мы намерены и дальше совершенствовать законодательную базу, делать так, чтобы законы, а главное – правоприменительная практика были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, органов власти. Мы работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своими капиталом, технологиями, идеями приходили все новые и новые наши друзья, партнеры, инвесторы.

(из выступления на ВЭФ-2017)

Место встречи

О чем будут говорить участники

Программа Восточного экономического форума

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

«Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги»

В этом блоке расскажут о результатах и перспективах ТОРов и Свободного порта Владивосток, защите прав инвесторов и поддержке бизнеса.

«Отраслевые приоритеты Дальнего Востока»

Участники сессии обсудят проблемы развития перспективных отраслей региона. К приоритетным относятся лесопромышленный комплекс, марикультура, сельское хозяйство, рыбная отрасль, нефтегазопереработка, туристическая инфраструктура и т.д.

«Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества»

В рамках блока состоятся выступления по вопросам экономической кооперации Дальнего Востока с соседними странами, создания международного медицинского кластера во Владивостоке, энергетического сотрудничества в АТР.

«Создание условий для жизни людей»

Блок посвящен проектам в сфере демографии, здравоохранения, культуры, городской среды на Дальнем Востоке. Спикеры расскажут, как повысить продолжительность жизни и обеспечить прирост населения в регионе.

Бизнес-диалоги

На встречах в формате бизнес-диалогов между Россией и 7 странами обсудят меры поддержки инвесторов и барьеры, препятствующие международному сотрудничеству.

ВЫСТАВКИ

«Делай бизнес на Дальнем Востоке»

Выставка представляет механизмы входа на территорию ТОРов, Свободного порта и возможности для инвесторов.

«Добро пожаловать на Дальний Восток!»

Презентация преференций и мегапроектов макрорегиона ДФО в сфере международного сотрудничества.

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ВЭФ

«Камчатский край: быть доступным для туриста»

Сессия состоится в Петропавловске-Камчатском 14–17 сентября. В программе – презентация туристического потенциала Камчатки.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

8-14 сентября_ Международная регата «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников-2018».

12 сентября_ Международная парусная регата «Дальневосточный кубок 2018».

8-14 сентября_ Гала-матчи по футболу, хоккею, баскетболу и по игре Го, турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, матч по сумо «Россия-Япония».

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