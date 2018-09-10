2018-09-10T13:51:26+03:00
ВЭФ-2018

Цифры и факты

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6 100 000 квадратных километров — территория Дальневосточного Федерального округа (9 регионов). Это 36% от площади России.

4 часовых пояса распределяются на территорию Дальнего Востока.

Дальний Восток России граничит с Китаем, Японией, США, КНДР.

Имеет прямые выходы к Тихому и Северному Ледовитому океанам.

Сахалинская область — единственный регион России, расположенный на островах (более 60) и не имеющий сухопутных границ.

6 300 00 человек — население макрорегиона, что составляет 3,9% населения Российской Федерации.

1 место в России занимает Дальневосточный регион по объему инвестиций на душу населения.

23% - настолько уровень зарплат жителей Дальнего Востока выше среднего показателя по России

(По данным Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.)

Природные богатства

5 трлн долларов — стоимость ресурсов Дальнего Востока (% от общих ресурсов РФ)

98% алмазов

95% сурьмы, бора, олова

24% вольфрама

50% золота

60% плавикового шпата и ртути

10% железной руды, свинца

Цифры

$ 2 000 000 000 000 — столько в денежном эквиваленте Дальний Восток России имеет нефти и газа

$1 900 000 000 000 - столько в денежном эквиваленте на Дальнем Востоке запасов угля и железной руды

$1 400 000 000 000 — запасы био- и лесных ресурсов в денежном эквиваленте

$ 4 000 000 000 — в денежном эквиваленте составляют запасы алмазов

$ 1 000 000 000 — на такую сумму в недрах Дальнего Востока запасов металлов

(По данным Корпорации развития Дальнего Востока)

Крупнейшие направления экономики сегодня:

* Горнодобывающая

* Золотодобывающая

* Рыбная промышленность

* Лесная промышленность

* Цветная металлургия

* Судостроение

Инвестиционный потенциал

372 инвестиционных проекта реализуют свой потенциал на Дальнем Востоке.

ТОР

18 Территорий опережающего развития действуют сегодня на Дальнем Востоке (созданы уникальные льготные условия для развития бизнес-проектов).

52 273 рабочих места создано новыми работодателями в ТОР.

290 резидентов ведут бизнес в ТОР Дальнего Востока

СПВ

22 муниципальных образования, названных Свободный порт Владивосток, действуют в режиме порто-франко.

50 488 рабочих мест создано работодателями на территориях Свободного порта.

830 резидентов ведут бизнес в Свободном порту Владивосток.

Бизнес-возможности

13 300 000 000 долларов — объем товарооборота на Дальнем Востоке в первом полугодии 2018 года. Прирост составил 25,2% к уровню 2017 года

43,7% - на столько увеличился экспорт - всего 6 000 000 000 долларов;

13,1% - на столько возрос объем импорта - всего 7 300 000 000 долларов.

(По данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока)

Земля — товар, который больше не производят

37 408 земельных участков — дальневосточных гектаров — передано в пользование заявителям. Чаще всего бесплатные сотки россияне берут для строительства жилых домов, сельскохозяйственного бизнеса или ведения личного хозяйства.

113 210 заявок от жителей России поступило на получение «дальневосточного гектара». На рассмотрении находится свыше 75 000 заявлений.

443 000 000 рублей — меры господдержки в отношении получателей «дальневосточных гектаров за время действия госпрограммы безвозмездной передачи земли в пользование.

(По данным nadv.ru – единого сервисно-информационного портала о Дальнем Востоке на 15 августа 2018 г.)

ЦИТАТА

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Положительный образ Дальнего Востока

«Экономика намного быстрей меняется, чем образ Дальнего Востока, сложившийся у наших граждан. Я, например, точно знаю, что Дальний Восток – это место, где строятся новые заводы, стадионы, больницы, дома, что здесь – будущее страны. Но донести до людей этот образ региона без СМИ мы не сможем»

(во время Дальневосточного медиафорума)

ТОП-5 Конкурентные преимуществ Дальнего Востока:

1. Выгодная логистика

2. Туристический потенциал

3. Близость глобального рынка стран АТР

4. Налоговые и административные преференции режимов ТОР и СПВ

5. Инфраструктурная поддержка и институциональная система реализации инвестиционных проектов

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