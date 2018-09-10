2018-09-10T15:50:54+03:00
Экономика

Самая большая зарплата - у москвичей и северян

Росстат предоставил данные о зарплатах по профессиям и регионам
Владимир НИКОЛАЕВ
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Если же взять зарплаты по сферам экономики, то впереди оказались те, кто занимаются добычей нефти и газаЕсли же взять зарплаты по сферам экономики, то впереди оказались те, кто занимаются добычей нефти и газаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным статистического ведомства получилось, что самые обеспеченные россияне живут в Москве и на севере страны. А если брать по отраслям, то больше всех получают на воздушном транспорте и в космической промышленности.

В многостраничном отчете «Социально-экономическое положение России» за январь-июль 2018 г. (он размещен на сайте Росстата) говорится, что средняя зарплата в стране составила 42 555 рублей — это на 11,2 процентных пункта выше, чем по итогам первого полугодия прошлого года. Однако по стране она распределяется неравномерно. Больше всего зарабатывают жители Ямало-Ненецкого автономного округа - в среднем 100 617 руб. Далее следуют обитатели Чукотки. Москвичи замкнули тройку лидеров. А самая низкая среднемесячная зарплата на Алтае - всего 24 402 руб. Чуть выше в Карачаево-Черкесии, Чечне и Ивановской области.

Если же взять зарплаты по сферам экономики, то впереди оказались те, кто занимаются добычей нефти и газа — им платят 131682 руб. У сотрудников воздушного и космического транспорта средняя получка по итогам полугодия составила 122152 руб в месяц, правда, в июне вышло аж 161,7 тыс руб — это рекорд. А на третьем месте - производители табачных изделий. У них в среднем за полгода выходит 105362 руб. в месяц.

Самые же низкие зарплаты - на пошиве одежды: 19396 руб. Не много получают и производители мебели - 22041 руб. У кожевенников на «двугривенный» больше - 22061 руб.

Росстат предоставил данные о зарплатах по профессиям и регионам Фото: Рушан КАЮМОВ

Росстат предоставил данные о зарплатах по профессиям и регионамФото: Рушан КАЮМОВ

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