Правительство ужесточило требования к управляющим компаниям

СЕГОДНЯ 18:32 2018-09-17T18:35:39+03:00

В подписанном премьером постановлении определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

За повторные нарушения их будут лишать лицензии

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- Здравствуйте, с прошедшим вас! - приветствовала Дмитрия Медведева вице-премьер Татьяна Голикова, первой вошедшая в его рабочий кабинет (14 сентября премьеру исполнилось 53 года). Медведев, созвавший заместителей на традиционное понедельничное совещание, пожал всем руки и пригласил за стол. Рабочий.

Премьер сообщил, что подписал постановление, ужесточающие требования к управляющим компаниям в многоквартирных домах.

- Бывают случаи, когда люди остаются без света или без тепла по вине управляющих компаний, хотя все эти услуги вовремя и в полном объеме жильцами оплачены. Это абсолютно неприемлемо, - заявил Медведев.

В подписанном премьером постановлении определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом. Правда, лишь в том случае, если одна и та же проблема будет выявлена дважды в течение года. Итак, за что управляющие компании, в частности, могут лишиться лицензии:

1. Ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования

2. Ненадлежащая эксплуатация лифтов

3. Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, составляющая больше двух месяцев.

4. Не проведение испытаний систем отопления.

5. Нарушения правил содержания имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг, повлекшие нанесение тяжелого время здоровью граждан.

- За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно. Ну, и конечно, следить за заключением договоров со всеми сервисными службами, которые обслуживают лифты, газовое оборудование, следить за своевременной оплатой услуг. Если произошла авария, управляющая компания должна ее ликвидировать максимально быстро, - отметил премьер.