2018-09-07T09:01:12+03:00
Звезды

А осенью Филипп приходит в золотом: Киркоров, Лорак, Ревва и другие гости зажгли на вечернике в честь шведской группы ABBA

В Сочи продолжается «Новая волна»
Кира БУЛЫЧЕВА
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Филипп Киркоров и участники кавер-группы на вечеринке "АВВА".Филипп Киркоров и участники кавер-группы на вечеринке "АВВА".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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«Новая волна» каждый день накатывает на черноморское побережье с новой силой. В этот четверг случился знаменательный день - празднование 50-летнего юбилея Владимира Преснякова и вечеринка в стиле ABBA. Концерт получился достойнейшим - своё прочтение песен представил шоу-бизнесовый бомонд, который Преснякова любит и ценит. Григорий Лепс, например, исполнил песню «Аэропорты», Артур Пирожков (он же Александр Ревва) - «Стюардессу по имени Жанна», Дима Билан - «Странника», Ани Лорак - «Бабушку».

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Владимир Пресняков и Наталья Подольская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Зал был битком - аплодисменты артистам не смолкали. Публика не знала, как нервничали звезды на саундчеке, чтобы все было идеально - и звук, и вокал. Но исполнение по достоинству оценила. И, конечно, платья. Нам очень понравился наряд Алсу - «страус в трауре», который очень шёл певице. Очень женственное платье в цветах выбрала Анжелика Варум, которая исполняла песню «Мост» - в пол, с элегантным декольте.

Алсу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Алсу.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

После концерта состоялся смотр конкурсантов, где первые три места распределились между представителем Армении и двумя россиянами. В субботу состоится решающая битва, и да пусть победит сильнейший.

Анжелика Варум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Анжелика Варум.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Затем народ отправился на очередную костюмированную вечеринку - в этот раз в стиле шведской группы ABBA. Несмотря на все предупреждения организаторов, не все смогли наковырять дома золотые одежды (да хоть что-то в стиле диско). Но те, кто в итоге пришёл, соблюдая дресс-код, порадовали «луками». Конечно же, Филипп Киркоров в пайетках - его полуспортивный костюм Гуччи произвёл фурор на публику.

Филипп Киркоров и Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Филипп Киркоров и Ани Лорак.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Но это на концерте - к афтепати поп-король переоделся в золотой пиджак и бейсболку - думаем, что в этом наряде он был виден даже с Марса.

Филипп Киркоров и Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Филипп Киркоров и Ани Лорак.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Отличный наряд был у Каролины - ей вполне можно было бы заменять диско-шар. Александр Ревва был в белом - тоже беспроигрышный вариант, в принципе - в ту эпоху так частенько ходили.

Игорь Яковлевич Крутой, который также пришёл на вечеринку, выглядел стандартно, в костюме, но само его появление привнесло на тусовку луч света и здравого смысла. Перед гостями выступала с хитами шведского квартета кавер-группа. Знакомые ритмы композиции «Dancing Queen» так раздухарили Киркорова, что в какой-то момент он вскочил на свой стул и начал танцевать, размахивая над головой салфеткой.

Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ани Лорак.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Не отставала от него подружка Ани Лорак и латвийский гость Интарс Бусулис. Тем временем, над афтепати сгущались тучи. Причём в прямом смысле этого слова - началась гроза, с громом и молнией, поэтому народ быстренько попрятался под навес, продолжив развеселые танцы.

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