Ростовская область намерена направить на нацпроект «Формирование комфортной городской среды» свыше 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-07T10:29:52+03:00

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В донском регионе финансирование нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в минувшем году, будет увеличено в 2019-м до 2,2 млрд рублей, сообщил в ходе областного семинара по благоустройству губернатор Василий Голубев.

- Совершенно очевидно, что эта программа подтвердила свою актуальность, она востребована населением - это мы видим и по итогам 2017-го, и по темпам, взятым в текущем году, - отметил глава региона. - В прошлом году намеченные планы реализованы в полном объеме: были благоустроены и семь общественных пространств, и 111 дворовых территорий в шести пилотных городах (в трех, задействованных в непосредственном проведении ЧМ-2018 – Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге, а также в трех шахтерских – Зверево, Гуково и Донецке), в которых проживает в сумме свыше полутора миллионов человек, то есть проект так или иначе затронул более 37 процентов населения региона.

В этом дворе в Таганроге, как убедился губернатор Василий Голубев, удалось сделать настоящий сквер для приятного времяпрепровождения и детей, и взрослых. Фото: пресс-служба губернатора РО/Павел САПРЫКИН.

ВЕКТОР СМЕСТИЛСЯ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В нынешнем году, к слову, ситуация в значительной степени изменилась: помимо того, что возросли затраты на исполнение задач, вектор сместился в сторону приведения в порядок общественных пространств – улиц, скверов, популярных мест отдыха. И если в первый год соотношение было 30 на 70 в пользу дворов, то в этом финансирование распределилось поровну, а в следующем – перевес будет сделан уже конкретно в пользу городских центров притяжения (70 на 30).

- Число претендентов на участие в программе на 2019-й также вырастет: если сейчас их около сотни (в 25 городах и районах, где в сумме проживает две трети населения Дона), то в следующем году число населенных пунктов возрастет до 266, - рассказал Василий Голубев, уточнив, что в проекте за деньги на благоустройство смогут состязаться уже населенные пункты с населением от тысячи человек.

Впрочем, акценты тоже стали конкретнее – прежде всего, в том, что принципиальным условием, подчеркнул Голубев, является вовлечение людей в процесс благоустройства, чтобы жители сами хотели и добивались повышения комфорта в городах и селах, где, собственно, они и проживают. И основной механизм здесь – проведение в Ростовской области рейтингового голосования по проектам благоустройства, в котором приняли участие более 720 тысяч человек.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ДВОР, РЕШАЮТ САМИ ЖИЛЬЦЫ

Жильцы большого двора, объединяющего сразу несколько многоквартирных домов в пер. 1-м Новом, 37, в Таганроге (втором по численности населения городе региона), например, очень довольны: вместо заросшего травой холмистого поля с полуразвалившимися песочницей и качелями, они получили фактически полноценный сквер, окруженный ровно подстриженными кустами в человеческий рост и аккуратными деревцами.

- В десять миллионов обошлась вся эта красота, - говорит Ольга Дзюба, жительница одного из домов. – Мы сами утверждали проект, обсуждали, что именно нам здесь нужно – это и несколько беседок, и декоративные колодец и мельница, и даже вот корабль – все это из дерева.

- Хотя кораблик мы уже попросили подрядчика сделать разноцветным, чтобы повеселее был, - добавляет в свою очередь молодая мама Дарья Семененко, которая любит прогуливаться по обновленному двору со своим малышом. – И еще песочницу надо, тоже обещали сделать.

Два города Ростовской области, Новочеркасск и Таганрог, получили на двоих 12 единиц новой коммунальной техники. Фото: пресс-служба губернатора РО/Павел САПРЫКИН.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА УЖЕСТОЧЕНЫ

Словом, процесс идет – и активно. Но, вместе с тем, и требования к участникам программы, отмечает губернатор Василий Голубев, тоже ужесточились. Это, пояснил он, касается и точности соблюдения сроков выполнения работ по благоустройству, и установленных правил к самим объектам, и идентичности и индивидуальности (вариант с калькой, другими словами, не пройдет), а также обоснование, как и за чей счет все это будет содержаться потом.

- Если кто-то думает, что и в кабинете можно подготовить проект, а потом принести и утвердить его, то – нет, нужны нормальные, хорошие варианты, и финансирование получат только лучшие проекты-победители, - заявил глава донского региона. – И надо понимать также, что когда подрядчик выигрывает конкурс, он является лишь исполнителем: то есть должен точно выполнять, что указано в технической документации, а не фантазировать, получив проект на руки. Хочет креативное что-то предложить – пускай сам участвует в конкурсе. Поэтому прошу обратить внимание глав муниципалитетов: четко за этим следить. Иначе нерачительный подход может повлечь за собой снижение финансирования для всей Ростовской области, а этого допустить нельзя.