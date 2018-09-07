Союз биатлонистов России не был восстановлен в правах на конгрессе IBU

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-07T11:56:12+03:00

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В пятницу, 7 сентября, в хорватском городе Пореч открылся конгресс Международного союза биатлонистов. И главным в первый день для нас был вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России. В декабре прошлого года наших понизили до статусе "временного" члена организации. Это произошло в ту пору, когда Олимпиадой 2018 в Пхенчхане шел очень жесткий "накат" на всех наших спортсменов после новых откровений Родченкова и доклада Макларена. Прошел почти год и на конгрессе IBU вновь встал вопрос о судьбе СБР.

Итог голосования оказался не в нашу пользу - полностью в правах Союз биатлонистов России восстановлен не был.

- Согласно решению исполкома СБР сохранил прежний статус: 20 человек проголосовали за восстановление, 29 – против. Сборная России будет участвовать в международных соревнованиях по биатлону на текущих условиях: под российским флагом и с сохранением квоты, - говорится в официальном сообщении Союза биатлонистов России.

Для наших спортсменов это не сыграет особой роли. Они продолжат подготовку к новому сезону, который стартует только 2 декабря. А вот в целом для российского биатлона нелегкая ситуация продолжится. Под большим вопросом будут проведения соревнований биатлонистов в России, а на всех собраниях IBU наша страна не сможет выдвигать в руководящие органы своих людей.

Стоит отметить, что буквально за несколько дней до Конгресса внезапно всплыли дела четырех российских биатлонистов. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил. При этом, дело одного из них, Александра Чернышова, выглядит довольно нестандартным. В письме, которое получил наш биатлонист, который не добивался громких успехов в карьере, говорится, что в одной из его проб был обнаружен допинг. И в тексте документа говорится, что концентрация запрещенного вещества, коим оказался ЭПО, составила, внимание - 0 нанограммов.

Теперь Чернышов и все остальные биатлонисты должны будут дальше начать разбирательства по своим делам. Вопрос в том, что все данные, которыми оперируют антидопинговые чиновники, взяты из базы, которую выкрали люди Григория Родченкова. А по этой базе данных возникает немало вопросов. Самым грандиозным провалом для скандально известного профессора стали 28 дел российских спортсменов. МОК и его чиновники полностью лишили всех наград и пожизненно отстранили от Олимпиад наших спортсменов в декабре прошлого года. Но затем, собрав все необходимые документы и представив их в Арбитражный спортивный суд в Лозанне, они выиграли свои дела. Вернув себе доброе имя и посрамив Родченкова, который явно путался в своих показаниях на разбирательствах в Лозанне.

Так что, возможно, и у этой биатлонной истории будет свое продолжение.