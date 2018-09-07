Добрые истории рядом: Продлен срок подачи заявок на конкурс «Герои нашего времени»

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-07T17:56:11+03:00

Его участники - простые люди со всей страны, совершившие подвиг, добрый поступок, не оставшиеся в стороне от чужой беды

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Истории волонтеров, которые каждый день не жалеют сил и времени, чтобы помогать сиротам, одиноким старикам, бездомным животным, сдают кровь, ищут пропавших детей. Истории простых героев, которые не растерялись однажды и пришли на помощь в трудную минуту, бросились в огонь, вытащили утопающего. Истории обычных людей, которые вдохновляют.

Для того, чтобы вся страна узнала такие истории, и был создан конкурс «Герои нашего времени». Организатор конкурса - АНО Центр Социальных Проектов (АНО ЦСП) «Быть человеком», а генеральный партнер – Группа компаний «ЛокоТех». Конкурс проходит с 2015 года и посвящен обычным людям, которых сотни тысяч по всей стране. Днем они работают на предприятиях, а после тяжелых смен - находят время и силы, чтобы сделать этот мир чуточку лучше.

Чтобы найти как можно больше героев, в этом году срок подачи заявок на конкурс решили продлить до 1 октября. Любая российская компания может выдвинуть своих сотрудников на участие в отборе.

После завершения приема заявок стартует народное голосование, по итогам которого будет сформирован шорт-лист участников проекта. Из него победителей выберет авторитетное жюри, в которое войдут представители власти, бизнеса, искусства и общественные деятели. Церемония награждения пройдет в конце года в Москве.

- Проект «Герои нашего времени» - способ «расшевелить» общество, показать примеры человека труда и социальной ответственности бизнеса. Кроме того, это один из механизмов развития государственно-частного партнерства и возможность обратить внимание не только на профессиональные, но и личные качества работников российских компаний, - отметил учредитель ЦСП «Быть человеком» Алексей Белинский.

Номинации

«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность),

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни),

«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды),

«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни),

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа).

«Команда героев» (компания, подавшая наибольшее количество заявок).

«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство),

«Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства, производственной или научной деятельности)

«Вирус добра» (для фондов и общественных организаций, ведущих активную волонтерскую и благотворительную деятельность).

ВАЖНО

Направить заявку, а также задать вопросы можно по электронной почте org@tobehero.ru.

Подробности и критерии номинаций - на сайте конкурса