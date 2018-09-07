Катарский инвестиционный фонд QIA увеличил в «Роснефти» свою долю акций

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-07T14:21:00+03:00

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Доля QIA в «Роснефти» выросла до 18,93% после завершения 7 сентября сделки. До этого акциями владел консорциум, в который кроме QIA входил швейцарский нефтетрейдер Glencore. В 2016 году консорциум приобрел 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизации.

В мае этого года Катарский фонд решил перейти к прямому владению акциями, что экспертами признается как успех для российской компании. По их мнению, у нового акционера есть серьезные инвестиционные ресурсы, и в ближайшее время рынок увидит целый ряд двусторонних и многосторонних сделок, связанных с дальнейшим партнерством «Роснефти» и QIA.

У Glencore остается 0,57% акций «Роснефти». На сделке он не прогадал: динамика акций за прошедшее с момента покупки время составила +30%.

Старший аналитик «Атон» Александр Корнилов:

Участие уважаемого фонда в капитале «Роснефти» - это подтверждение правильности ее стратегии

То, что катарский фонд де-факто становится крупным акционером «Роснефти» - хороший знак для компании. Потому что QIA входит в десятку крупнейших в мире инвестиционных фондов. Присутствие такой компании в капитале «Роснефти» - это большой плюс, поскольку такой акционер заинтересован в росте акционерной стоимости. Соответственно, это дополнительная гарантия для миноритарных акционеров о соблюдении их прав и роста капитализации в будущем.

Кроме того, участие такого уважаемого фонда — это подтверждение той правильной стратегии, которую приняла «Роснефть», направленной на повышение капитализации. Весьма вероятно, что это также сыграло свою роль в решении Катарского фонда об увеличении своей доли в компании.