Марина Кравец: Оля Бузова не дура и не робот

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-07T16:45:51+03:00

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Как бы дерзко ни шутила в своих номерах Марина Кравец, она всегда делает это с толикой интеллигентности - породу, знаете ли, юмором не испортишь. Откуда у нее все это, понятно: родилась и выросла в Питере, окончила филфак. Но не все петербурженки одинаковы. Взять, к примеру, Ольгу Бузову… Наверное, поэтому Марину и позвали вести матримониальное шоу «Замуж за Бузову». Столкнуть две противоположности - старинный драматургический прием.

- Марина, одни к Ольге относятся с иронией, другие ее обожают. А вы?

- Ольга Бузова, безусловно, очень яркая девушка. Я не уверена, что она абсолютно такая же в жизни, как тот персонаж, которым она предстает, например, в Инстаграме, или когда ведет какие-то проекты. Она веселая, общительная, немножко сумасшедшая - наверное, как и все люди, которые имеют отношение к шоу-бизнесу, телевидению, творчеству. Я удивляюсь, как она находит в себе силы и желание общаться с людьми, быть с ними довольно искренней - при том что у нее практически вся жизнь напоказ. Думаю, у нее тоже бывают моменты, когда хочется закрыться. Классно то, что при всей ее безумной занятости - у нее же 18 тысяч бизнесов, 16 миллионов проектов и огромное количество съемок - она сохраняет чувствительность. Она не робот. Она живой человек. Далеко не все люди из шоу-бизнеса обладают такой способностью искренне общаться с людьми.

- А в юмористических программах подшучивают над ее интеллектом. Даже на ТНТ!

- Оля не дура. Это абсолютно точно. Может быть, кого-то это разочарует… Человек абсолютно точно соображает, что ему нужно делать. Она очень профессионально себя ведет перед камерой. Для нее это шоу действительно больше, чем проект. У нее есть цель - найти человека, с которым она будет вместе.

- Вы правда думаете, что такая цель стоит? Разве смысл не в том, чтобы просто сделать интересное шоу?

- Конечно, Оля может в конце концов сказать, что нет - я не буду ни с кем из них, оставьте меня в покое. Но с ее графиком и популярностью, правда, очень непросто найти кого-то. В стране, где тебя узнают вообще все, где нельзя спокойно ни зайти в кафе, ни по парку погулять, сложно найти что-то настоящее. А в шоу ей дается возможность ходить на свидания, получать подарки и цветы, обниматься, получать новые впечатления, эмоции. Я уверена, что этот проект даст ей воздух в жизни.

- На ваш взгляд, эта программа не унижает мужчин?

- Почему она должна унижать?

- Мужики угождают даме, та лениво выбирает. И потом один выходит за нее замуж.

- Никто не мешает Оле, после того как она обретет свое личное счастье, стать слабой. Мужчины должны добиваться женщины, это нормально! Может быть, не все мужчины догадываются, что это не они выбирают, а женщины? И мотивируют их к дальнейшим действиям. Мне кажется, все гармонично: одна яркая девушка ищет своего принца. А принцы, как настоящие воины, приходят за девушку бороться. Все то же самое, что и в Средние века, только на более классном, высоком уровне.

- Вас как филолога с дипломом не возмущает название?

- Вообще не возмущает, здесь же каламбур. Вы же не будете от названия шоу строить свою дальнейшую жизнь. Я пару раз задала вопрос ребятам: допустим, кто-то из вас станет Олиной второй половинкой, вы возьмете фамилию Бузов себе? Что ответили ребята, вы узнаете в шоу. А что касается названия, мне кажется, оно очень удачное. Мы говорим о том, что Оля - очень сильная девушка, мегапопулярная, которая сделала себя сама. Приходите, боритесь за нее. Это не говорит о том, что мужик измельчал на Руси.

ТНТ. Замуж за Бузову». По воскресеньям, 20.00.