Что скажешь на это, Netflix: У Михалковой – бордель, у Цыганова – суицидальная депрессия

Большинство сериалов, анонсированных ведущими российскими каналами на текущий телесезон, уже на уровне аннотаций разочаровывают предсказуемостью продюсерской мысли. К примеру, одна из главных бомб «России 1» - картина «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли: еще одна «роскошная ретродрама», монетизирующая малообъяснимый интерес зрелой публики к старинным костюмчикам.

У Первого наготове свое ретро: история разведчика «Зорге», биография дочери вождя «Светлана» и сразу несколько сериалов про что-нибудь советское. И если уж канал, словно устыдясь собственного «ретроградства», берется смело экспериментировать, то получается непременно сериал «Лучше чем люди» про конфликт человечества и роботов — даром что эту тему мировое искусство пережевало и выплюнуло лет сорок тому назад.

Снимать про людей, живущих здесь и сейчас, у нас пытаются только в кино. Сериальщики рефлексируют на злобу дня редко: шансы совершить прорыв или с треском провалиться примерно равны, работать на потоке в проверенных временем жанрах как-то спокойнее.

Тем удивительнее, что в мутном потоке анонсов сериалов, похожих на сотни других таких же, удалось обнаружить несколько сияющих жемчужин. Все они исследуют настоящее время и выйдут на канале ТВ-3: из «первого мистического» он на глазах превращается в фабрику экспериментов - благодаря новой команде продюсеров, которые пару лет назад десантировались там с закрывшего свою сериальную линейку ТНТ.

Чтобы подчеркнуть особое качество, на ТВ-3 эти проекты называют «киносериалами». Мы же верим, что и в старое слово «сериал» можно вложить новый смысл. Нельзя сказать заранее, что они удались, но трейлеры пробуждают надежду, что мыслить дерзко и неожиданно могут не только американские и европейские шоураннеры.

«Обычная женщина»

Режиссер: Борис Хлебников.

В ролях: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Елизавета Кононова, Мария Андреева, Аглая Тарасова.

У 39-летней Марины (Анна Михалкова) прекрасная семья: муж-хирург (Евгений Гришковец), две дочери. У Марины успешный цветочный бизнес, в семье царит достаток, одна дочь учится в частной школе, другая в престижном университете. Но, как водится, красивый фасад скрывает мрак и ужас: добропорядочная цветочница держит бордель, где развращает юниц (а том числе героиню Александры Бортич), ее муж шляется по любовницам, старшая дочка торгует наркотой, младшая - социопатка.

В отличие от недавнего «Садового кольца», который тоже был про непростую жизнь небедных людей, сериал Хлебникова выглядит крайне соблазнительным и интригующим. Если внутри вас все клокочет, поскольку «опять чернуху про уродов снимают», самое время успокоиться. Поверьте, за невероятным сюжетом в хороших сериалах непременно прячется простая человеческая история, которую вы всегда можете примерить на себя (вспомните, например, «Во все тяжкие»). Убери из «Обычной женщины» бордель и наркоту - и останется настоящая жизнь. Дай Бог не ваша.

Зрители этот сериал еще не видели, а Анна Михалкова уже получила за него приз за лучшую женскую роль на фестивале Series Mania во Франции. Рядом с Анной цветком редкой красоты распустился писатель Евгений Гришковец - певец банальностей, наш русский Паоло Коэльо, а вот поди ж ты какой актер. И да, это тот самый Хлебников, который в прошлом году выпустил тончайшую картину про любовь «Аритмия».

Обычная женщина скоро на ТВ-3.

«Мертвое озеро»

Режиссер: Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2»).

В ролях: Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок, Александр Робак, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Павел Ворожцов, Лев Прыгунов, Тимофей Трибунцев, Скруджи.

Мрачный триллер про следователя из Москвы Максима Покровского (Евгений Цыганов), пребывающего в депрессии с суицидальными позывами. Он едет в заполярный городок Чангадан расследовать загадочное убийство дочери местного магната (Андрей Смоляков). И чем дальше заходит следствие, тем более страшные вещи о местных жителях узнает Покровский.

У следователя из Москвы Максима Покровского (Евгений Цыганов) - депрессия с суицидальными позывами.Фото: кадр из фильма

В роли Чангадана выступил городок Кировск под Мурманском у подножия Хибин. Трейлер сериала непроизвольно пробуждает ассоциации с True Detective, но мало ли где еще снимают детективный нуар. Тягучую атмосферу 8-серийного сериала усугубляет саундтрек - в частности, композиция Path To The Truth американских кудесников старомодного тяжелого металла из сборника Terror Metal. Кстати, это первый заход кинорежиссера Романа Прыгунова на территорию телевидения. В одной из ролей он снял своего отца - народного артиста России Льва Прыгунова.

Мертвое озеро скоро на ТВ-3.

«Учителя»

Режиссеры: Илья Куликов, Никита Грамматиков.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум, Анна Котова-Дерябина.

Владимир Вдовиченков сыграет заместителя министра образования.Фото: кадр из фильма

У заместителя министра образования Сергея (Владимир Вдовиченков) две взрослых дочери: школьная учительница Маша — поборница высоких идеалов (Ирина Старшенбаум) и Таня (Анна Котова-Дерябина) — преподаватель университета, охотно берущая взятки. Первая пытается строить карьеру сама, вторая активно использует авторитет отца. Сергей чувствует, что дочери ускользают от него, но предпочитает глушить стресс бесконечными интрижками с женщинами, некоторые из которых — ровесницы Маши и Тани. Все трое мучительно страдают, каждому из этих учителей предстоит научиться жить в ладу с самим с собой и близкими. Настроение в трейлере задает грустная мелодия британского музыканта Дэвида О'Дауды All We Have Is Time.