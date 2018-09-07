Смерть на яхте миллиардера: почему погибла 20-летняя австралийская модель

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-07T19:56:40+03:00

В середине июня Шинейд начинает публиковать в своем профиле в Инстаграме завораживающие фотографии с видами Греции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Греции расследуют таинственную смерть восходящей звезды Инстаграма Шинейд Макнамары. Семья уверена - девушка не могла совершить самоубийство. Что стало причиной гибели - несчастная любовь или конфликт с коллегами?

Изменить размер текста: A A

ЖИЗНЬ-СКАЗКА

Белые пляжи, лазурное море, пальмы, загорелые подтянутые тела. О таких фотографиях в Инстраграме мечтает большинство начинающих девочек-блогеров. Но мало кто может похвастаться чем-то подобным. 20-летняя модель Шинейд Макнамара жила этим. Яркая сероглазая блондинка с бронзовой кожей и забавными веснушками. В ее профиле в Инстаграмме было 32 тысячи подписчиков, а публикации набирали по полтысячи лайков. Подписчикам ее странички казалось, что жизнь девушки похожа на волшебную сказку. В ней были райские пляжи, белоснежные яхты, друзья, любимый молодой человек, бирюзовый океан...

sineadmcnamara These are a few of my favourite things

Тем не менее правдивой информации о жизни блогерши крайне мало. Известно, что Шинейд родилась в Австралии в прибрежном городке Порт-Маккуори (около 390 км от Сиднея). Счастливая большая семья: мама, папа, брат Джейк и сестра Лорен. Девушка занималась регби и серфингом, много путешествовала по миру — Аляска, Греция, Италия, Бермудские острова, Бали. Везде она хвасталась своим подтянутым красивым телом, плоским животиком и ровным золотистым загаром.

«КОРОЛЕВА МАЙЯ»

В середине июня Шинейд начинает публиковать в своем профиле в Инстаграме завораживающие фотографии с видами Греции.

sineadmcnamara It s not easy to find untouched waters in Rhodes but when you do it s pretty bloody amazing, this calls for nudey dips and relax time Just don t slip on the pointy rocks

- Утро должно быть таким, с Грецией на горизонте. Мы прошли 12 тысяч морских миль (а это почти половина длины экватора, которая составляет примерно 23 тысячи морских миль или 40 000 км), - написала под одной из фотографий девушка. На снимке- борт яхты, рация, стакан с соком и раскрытый журнал.

- Жизнь и работа на яхте - это то, что может предложить мне мир. Думаю, у меня все довольно хорошо! - радовалась девушка.

В конце весны Шинейд устроилась стюардессой на шикарную яхту 87-летнего мексиканского миллиардера Альберто Баильерес. Корабль носил гордое название «Королева Майя IV». Стоимость судна - 200 миллионов долларов. Фигура Баильереса вызывает особый интерес. Это один из самых богатых людей Мексики, ему принадлежат практически все крупные стадионы, где проводится коррида (эти традиционные бычьи бои были завезены в Латинскую Америку испанскими колонизаторами).

Родос, остров Сими, Санторини, Кефалония. Команда «Королевы Майи» останавливалась и жила в роскошных отелях, загорала, путешествовала по греческим островам. Иногда к членам команды наведывались друзья и родственники. Шинейд с нетерпением ждала приезда мамы и любимой сестры Лорен, которые планировали посетить яхту на однеой из стоянок в Средиземноморье в начале сентября. Во время путешествия красавица регулярно общалась с семьей, делилась впечатлениями и твердила: она счастлива. Казалось, у этой сказки не будет конца, но именно прекрасный остров Кефалония стал последним местом, которым любовалась юная австралийская дива.

ВЕЧЕРИНКА В ПОРТОВОМ БАРЕ

Сообщения о смерти Шинейд появились 4 сентября, хотя сама трагедия случилась в ночь на 31 августа. Самоубийство? Убийство? Что стало причиной гибели очаровательной блондинки — несчастная любовь или конфликт с коллегами по работе на яхте? Поклонники инстаблогерши в соцсетях начали выдвигать свои догадки о причинах случившегося. Вопросов было больше, чем ответов.

Накануне трагедии вся команда яхты пришла в один из баров на Кефалонии. Возможно, отмечали отбытие владельца «Королевы Майи» Альберта Баильереса с семьей.

- Они танцевали и веселились, - рассказал владелец заведения. - Мы не заметили ничего странного в их поведении, они хорошо общались между собой и ни с кем из посетителей бара не конфликтовали.

Поздним вечером 30 августа Шинейд позвонила маме и брату. Она говорила очень тихо, а по голосу было понятно - девушка сильно расстроена. Плача, красавица рассказала о конфликте с членами экипажа по поводу какого-то загадочного происшествия на яхте. На что именно жаловалась девушка - родственники и следствие не говорят об этом.

sineadmcnamara Sunray s r my weakness

Последним, кто видел Макнамару живой - был один из членов команды.

- Я не заметил, чтобы она плакала, была спокойной, - рассказал следователям свидетель.

Что произошло спустя 15 минут после того, как ее видел один из челонов команды - загадка. Около часа ночи мимо яхты «Королева Майя» проплывала еще одна лодка. Капитан заметил на палубе роскошной яхты девушку. И с ней явно что-то было не так. Мужчина распорядился остановить свое судно, затем подплыл поближе к «Королеве Майе».

НИКТО НЕ РАССКАЖЕТ ПРАВДУ

- Эй, что ты делаешь?! - окрикнул девушку капитан, но та не ответила. После этого мужчина понял, что произошло нечто ужасное и начал звать на помощь. Экипаж «Королевы Майи» выскочил на палубу, они сумели развязать веревку и ослабить петлю, которая душила девушку.

- Она дышала еле-еле, - рассказал позднее журналистам капитан того самого судна, которое проплывало мимо «Королевы Майи». Он поднялся на борт. - Мы обрадовались, думали, что она выживет.

На спасение австралийской красавицы вылетел вертолет службы спасения, он доставил ее в больницу в портовом городе Аргостоли. Но все усилия врачей оказались бесполезными. Не приходя в сознание, Шинейд умерла.

- Семья пытается понять причину, почему прошло так много времени после того, как Шинейд нашли и затем доставили в больницу, - сказал адвокат семьи Макнамара. - Девушка находилась в коматозном состоянии на борту яхты несколько часов, а в тот момент каждая секунда была на счету!

sineadmcnamara europeansummer

Греческие следователи настояли на вскрытии тела погибшей. Окончательные результаты токсикологической экспертизы могут появиться только через месяц.

- Вы не найдете тех, кто захотел бы рассказывать о том, что произошло на самом деле, - поделился с журналистами один из членов экипажа яхты. - Слухов сейчас очень много появилось. Поймите меня правильно, это такая лодка, такие серьезные владельцы, такие люди... Будет очень сложно получить правдивую информацию.

Греческие журналисты намекают: причину трагедии нужно искать в непростых взимоотношениях среди персонала роскошной яхты. Любовный треугольник, банальная ссора или соперничество за внимание мексиканского миллиардера? Все возможно...

КСТАТИ

«Русский рапунцель» в Манхэттене

Что-то похожее уже случалось. В 2008 году весь мир потрясло загадочное самоубийство 20-летней фотомодели Русланы Коршуновой. В 14 лет фотографии Русланы привлекли внимание крупного модельного агентства Models 1. Девушка с юного возраста начала сотрудничать с известными домами мод, участвуя в их показах и рекламных роликах — DKNY, Kenzo, Vera Wang и Paul Smith. Модные дизайнеры прозвали Коршунову «русской Рапунцель» за потрясающие длинные волосы.

За 4 дня до своего 21-летия Руслана выбросилась из своей квартиры в небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Полиция посчитала это самоубийством, несмотря на то, что так и не была найдена предсмертная записка. Кроме того, журналистов, проводивших альтернативное расследование, смутил тот факт, что тело девушки обнаружили посредине дороги, было не понятно, как оно могло так далеко долететь?

Родные и друзья Коршуновой уверяли: у Русланы не было никаких причин для такого страшного поступка. У нее была успешная карьера, контракты с модными домами.

Как предположил британский продюсер Питер Померанцев, самоубийство модели было связано с сомнительными психологическими курсами тренинга. Эти семинары девушка посещала в течение нескольких месяцев.