«...А с Иосифом Кобзоном не расстанется комсомол»

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-07T21:02:13+03:00

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Самое трогательное было то, что пришли не только випы и известные всей планете люди, - как, например, Валентина Терешкова или Артур Чилингаров. Или такие эстрадные знаменитости, как Валерий Меладзе и Иосиф Пригожин. Очень много было простых людей - они приносили свои скромные букеты к могиле Иосифа Кобзона, которого, как он и завещал, похоронили рядом с матерью в минувшее воскресенье, 2 сентября. (Иосиф Давыдович скончался 30 августа.)

Теперь здесь - алые сугробы цветов. Я тоже положил букет роз - от «Комсомольской правды», выразил свои соболезнования вдове великого певца и политика – Неле Кобзон, их детям – Андрею, Наталье, близким, соратникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667851" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон. Репетиция в Донбассе....Александр ГАМОВ

Выступали люди, вспоминали...

И многие говорили о том, что впереди - 29 октября, 100-летие комсомола. К сожалению, на сцене в этот раз не будет Иосифа Давыдовича. Но его песни, пусть и в записи, обязательно прозвучат - и накануне этого знаменательного события, и - в день рождения ВЛКСМ.

Отчетливо был слышен и такой лейтмотив: мы еще не вполне осознали, кого потеряли. И память о выдающемся исполнителе - Иосифе Давыдовиче Кобзоне, будет крепнуть год от года, от десятилетия к десятилетию...

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Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин привез Кобзону последний букет

Накануне поздно вечером Владимир Путин еще отвечал на вопросы школьников в Сочи, а в воскресенье утром уже приехал в московский концертный зал имени Чайковского, где шла церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном. Президент не мог не приехать к Кобзону, как не мог не приехать к Табакову, к Говорухину (подробности)

Космонавт Волков: "Глава ДНР должен был приехать на похороны Кобзона, но был убит - сейчас его тоже хоронят, в Донецке"

Утром из станции метро "Маяковская" люди выходили в черной одежде, с розами. Была какая-то необыкновенная тишина. Все терпеливо обходили ограждения возле Концертного зала имени Чайковского в Москве. Проститься с великим артистом пускали не только близких родственников и политиков, но и обычных москвичей, которые может никогда и не знали лично Иосифа Давыдовича, но не смогли остаться дома в такой день. Шли семьями. Шли молодые и люди поколения Кобзона (подробности)\

КСТАТИ

«Доктора обнаружили большую опухоль. Злокачественную»: «Комсомолка» первой узнала от Кобзона о его болезни

В том апреле ему сделали первую операцию. На Каширке. Звоню народному артисту: «Как здоровье, Иосиф Давыдович? Слухи разные уже пошли. Это ж Онкоцентр ...» Кобзон пообещал: как только выдастся возможность, первый большой откровенный разговор будет с «Комсомолкой». И слово сдержал (подробности)

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Сам Иосиф Кобзон так рассказывал обозревателю «Комсомолки» Александру Гамову об истории своей болезни (это опубликовано в книге «Как прекрасно все что с нами было…»):

«Знаете, когда я впервые услышал диагноз – хотите верьте, хотите нет, - у меня ни истерики, ни испуга не было. Я только был очень взволнован тем, как я это сообщу жене Неле. Я очень боялся ее реакции. Я боялся ее так сильно огорчить. Но она все понимает, она читает мои мысли. (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Редкие фотографии Иосифа Кобзона