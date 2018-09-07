Евгения Медведва вернулась в Москву

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-07T20:05:18+03:00

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Фигурное катание со всеми своими скандалами, интригами и красивыми программами возвращается. В московском «Мегаспорте» 9 сентября ведущие фигуристы страны на контрольных прокатах покажут свои программы, с которыми идут в сезон. Звезда вечера - Евгения Медведева. Женя волнуется: она впервые приехала в Москву с тех пор, как со скандалом ушла от тренера чемпионок Этери Тутберидзе. В воскресение мы, возможно, поймем зачем Медведева это сделала. А кроме того, увидим как сейчас выглядит Алина Загитова? Готов ли бороться за высокие места Михаил Коляда? И кто будет кататься под рэп?

Что такое контрольные прокаты?

Фактически - это презентации новых программ на сезон сильнейших фигуристов. Перед началом сезона они демонстрируют то, что будут катать следующие месяцы на соревнованиях. Оценки не выставляются, места не распределяются, но разговоров после контрольных прокатов - миллион. Кто потолстел? У кого неудачная музыка? Кто как прыгал четверные?.. В кулуарах будет так же интересно, как и на льду.

Главное: встреча Медведевой и Тутберидзе

Приезд Евгении Медведевой - главная интрига вечера. Она не слишком хорошо уходила от тренера Этери Тутберидзе после Олимпиады. Вроде бы с обидой, что та не придержала перед Играми-2018 Алину Загитову, и поэтому Женя не стала олимпийской чемпионкой. Тутберидзе в свою очередь пеняла Медведевой, что та, уходя, даже спасибо не сказала. В Мегаспорте они, возможно, встретятся впервые после расставания.

Почему для Жени так важно классно выступить

Вокруг Медведевой очень много слухов. У нее в России полно поклонников, но и недоброжелателей тоже хватает. Больше всего обсуждается, кто оплачивает пребывание Евгении в Канаде и ее тренировки у тренера мирового уровня Брайана Орсера, час занятий с которым стоит больше 100 долларов. По общепринятой версии, вроде как часть расходов на себя взяла Федерация фигурного катания, часть - компания «Ростелеком».

Кроме того, обсуждается, чему научил канадец звезду российского фигурного катания. И каждая деталь рассматривается под микроскопом. В том числе и высказывания самого Орсера. В каких то из них видят «шпильки» в адрес Тутберидзе. «Сложность в том, что с Медведевой никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени», - заявил канадский тренер в одном из интервью.

Интересно, это действительно критика Этери Тутбердизе, за спиной которой часто говорят, что она умеет работать только с юными фигуристками?

Загитова изменилась?

Евгению Медведеву точно будут сравнивать с главной теперь ученицей Тутберидзе Алиной Загитовой. И тут тоже есть интрига. Говорят, 16-летняя Алина за лето подросла. Это нормально для девушек в ее возрасте, но может навредить карьере Загитовой. Будут ли так же легки теперь ее прыжки? Не изменится ли техника?

Радионова будет кататься под рэп

Еще одна фигуристка будет точно удивлять. Елена Радионова рассказала, что в ее короткой программе буде рэп. «Мне кажется, я первооткрыватель – первая, кто будет кататься под рэп. Первая половина программы у меня – песня Эми Уайнхаус, а вторая, в которой я катаю дорожку, – это такой чистый рэп», - рассказала она в интервью ФФК.

Кто еще будет?

Все сильнейшие. Кроме Медведевой и Загитовой - это Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев. А так же пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, и танцевальные дуэты Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.