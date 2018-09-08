Вступительная речь Путина на открытии концертного зала «Зарядье»: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-08T17:47:30+03:00

В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, который выступит с вступительной речью. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В День города в Москве при участии президента России откроется концертный зал «Зарядье» [видеотрансляция]

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В субботу, 8 сентября, в рамках празднования Дня города в Москве откроется концертный зал «Зарядье». В церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин, который выступит с вступительной речью.

Концертный комплекс включается в себя Большой зал на 1600 мест, Малый зал на 400 мест и студию звукозаписи. Одно из основных достоинств новой площадки — способность трансформироваться в быстрые сроки, что позволяет организовывать там мероприятия разных форматов — от классических концертов музыки до интерактивных перфомансов.

Кроме того, концертный зал будет уделять особое внимание образовательным проектам для детей и взрослых. В «Зарядье» будут проходить лекции, встречи с интересными людьми, мастер-классы и различные программы с использованием современных свето-звуковых и 3D-технологий. Электронная продажа билетов на мероприятия сезона осень–зиму 2018 года уже ведется.