2018-09-08T16:46:39+03:00
Звезды

Ани Лорак сняла обручальное кольцо и заявила, что предательства не прощает

Певица поделилась своими мыслями c журналистами
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас Лорак находится на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна"Сейчас Лорак находится на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Быть может, Ани Лорак не хочет расставаться со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом на пике скандала об его предположительной измене и планирует позже разойтись тихо и без лишнего шума, а может быть, ждет когда утихнуть разговоры, чтобы попробовать склеить отношения в семье. Никто доподлинно не знает, так сама певица никак не комментирует скандал, который коснулся ее и супруга. Сам Мурат в одном из интервью заявил, что пресса не знает все подробностей, и на самом деле все не так как представляют в свете журналисты. Сейчас Лорак находится на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", где поделилась с корреспондентом Dni.Ru своими мыслями.

"Я не смогу простить предательства, – уверяет артистка. – Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть".

Напомним, скандал в казалось бы идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с тусовщицей Яной Беляевой. На видео супруг певицы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко.

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Сама же звезда уже 4 дня ничего не публикует в своих соцсетях, что для активной пользовательницы инстаграма большой перерыв. Последнюю запись певица сделал еще с фестиваля в Баку и с тех пор, как будто затаилась. (подробности)

Муж Ани Лорак, которому она подарила бизнес, снимал киевской тусовщице квартиру для свиданий

Несмотря на «скандал в караоке» никто из сторон комментировать ситуацию не стал, зато позже вскрылись новые подробности. Выяснилось, что девушка, с которой Мурат провел вечер – не просто случайная знакомая, турецкий бизнесмен якобы снимал ей квартиру в центре Киева. Более того, на деньги семьи Лорак Беляева сделала себе несколько пластических операций.

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