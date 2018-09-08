«С этими женщинами мой муж не спал»: Рита Дакота снова об изменах мужа

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-08T17:15:43+03:00

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Больше месяца прошло с тех пор, как всплыла наружу правда о похождении Влада Соколовского, но, похоже, душевная боль еще не отпустила Риту Дакоту. И хотя о супруге, с котором она разводится, она говорит меньше, но если уж публикует пост, то «в самое сердце». И судя по всему,экс-«фабрикантка» по-прежнему не может успокоиться, что любовницами певца были известные ей женщины, подруги подруг и просто хорошие знакомые. Поэтому когда она опубликовала очередную фотографию, где запечатлелась со своими близкими подругами, первой фразой под снимком было уточнение, что вот с этими женщинами ее муж точно не имел никаких близких отношений.

«С ними мой бывший муж не спал, — инфа сотка. А если серьезно, то я считаю в современном мире иметь настоящих подруг это величайшая ценность. Честных, светлых, преданных, с нормальными ценностями, не телок, не силиконовых и переделанных кукол Барби, а живых настоящих девочек, имеющих представление о понятиях чести и достоинства. Если моя Мия будет похожа на любую из своих теть — я буду считать, что я богиня воспитания детей», — написала певица в Инстаграме.

К слову, впервые за длительное время и сам Соколовский прокомментировал свое состояние после расставания отношений с женой. По всей видимости, Влад очень сильно переживал разрыв, сейчас же в его жизни все началось понемногу налаживаться. «Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по‑настоящему учиться», — поделился Влад в своем микроблоге.