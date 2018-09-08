2018-09-08T17:38:54+03:00
Звезды

«Могли бы натянуть и сильнее»: Дана Борисова сделала первую пластическую операцию на лице

О чем бывшая телеведущая тут же рассказала своим подписчикам
Ольга АНТОНОВА
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Результатами процедуры Борисова на следующий день похвасталась перед своими подписчикамиРезультатами процедуры Борисова на следующий день похвасталась перед своими подписчикамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дане Борисовой – 42 года, и последние два из них были очень непростыми для бывшей телеведущей. Она лечилась от наркозависимости, пыталась вылезти из финансовых проблем, для чего продала недвижимость и приступила к поискам новой работы. Все эти жизненные перипетии сказались и на внешнем виде яркой блондинки, поэтому на днях она решила, что пора уже обратиться за помощью к пластическому хирургу.

Понятно, что говорить о серьезной операции по омоложению для Даны еще рано, поэтому специалист посоветовал звезде пока сделать нитевой лифтинг. Результатами процедуры Борисова на следующий день похвасталась перед своими подписчиками. Не забыв показать фото и видео с операционной.

"Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее. Вы меня знаете,и любите за это", – заявила Борисова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред).

По словам телеведущей, она рассекретила пластическую операцию, так как уже давно борется за правду. "Рассказала на всю страну о своей зависимости, теперь не стала скрывать свою операцию)))Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими , но рассасывающимися ровно через год нитями", – пояснила Борисова.

Дана довольна результатом, но отметила, что ей хотелось видеть более выраженный результат. "Теперь я верю, что совсем скоро буду настоящая леди совершенство, по крайней мере, доченька с утра сказала, что ей очень нравится. P.S Мне все пока нравится, но могли бы натянуть и посильнее", – отметила телеведущая.

Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовой случились после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков в эфире программы Малахова. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, где пробыла больше пяти месяцев, после чего, по ее признанию, начала новую жизнь.

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