«Моя красота тает, а сама я выгляжу усталой»: звезда сериала «Игра престолов» показала себя без прикрас

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-09T11:38:54+03:00

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Вот что может быть прекраснее, если женщина красива, талантлива, да и еще и обладает высоким уровнем самоиронии? И имя ей Лина Хиди, актриса сериала «Игры престолов». 44-летняя красавица, которую допекли хейтеры решили ответить в их манере и потроллить их. Сначала женщина опубликовала фото без макияжа и со слезами на глазах, где призналась, что ее растрогал фильм о животных, который она смотрела. Но когда в комментариях посыпались злобные отклики, мол, как плохо выглядит актриса, она исправила подпись, заявив, что да, увы! – «ей уже сто лет, ее красота тает, а сама она выглядит уставшей». Юмор, конечно, тонкий, британский, ну какой уж есть!

iamlenaheadey Hands up who s watching jungle school .... the reuniting of baby clarita and her mother

Также красавица объяснила, что из нее все соки выжимает родительство. Мол, опыт, который она прожила, осел на её лице, а её глаза могут поведать тысячу историй. Актриса написала, что всем нужно привыкнуть, так как её лицо будет становиться старше и реальней. Ну не молодец ли?!

Стоит отметить, что звезда культового сериала переживает сейчас не самый простой период в жизни. Бывший муж актрисы, музыкант Питер Лоугран подал в суд на актрису. Он недоволен самостоятельным принятием решения Хиди относительно места выбора учебы их шестилетнего сына Уайли Эллиота Лаурена. Ранее Хиди отправила ребенка учиться в Великобританию, поскольку считает, что образование там лучше, чем в США. Лоугран составил иск, поскольку решение о переезде ребенка в другую страну, согласно договоренности при разводе, должно было быть одобрено обоими родителями. Теперь Лоугран требует лишить Хиди родительских прав и выплатить ему компенсацию в размере $40 тыс. У Хиди также есть годовалая дочь Таллула Киарра Хиди, отцовство которой приписывают актеру Педро Паскалю.