Любовница Николая Караченцова извинилась перед его женой

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-09T12:20:23+03:00

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Полгода назад Елена Дмитриева заявила, что почти всю свою жизнь была влюблена в Николая Караченцова и многие годы у них был роман. Эта новость вызвала настоящий гнев у официальной супруги актера и она заявила, что низко сейчас спекулировать на славе артиста, тем более, что сам Караченцов эту связь отрицает. Долгое время перепалка двух женщин имела заочный характер, но на днях они встретились лицом к лицом в программе «Эксклюзив». Елена Дмитриева специально прилетела на ток-шоу из Парижа, чтобы извиниться перед женой великого артиста.

Балерина утверждает, что все время, пока длился их роман, верила словам Караченцова, который говорил, что скоро разведется.

Елена Дмитриева специально прилетела на ток-шоу из ПарижаФото: скриншот видео

«Меня не устраивала роль тайной возлюбленной. Мы думали о будущем, был даже разговор о том, чтобы родить ребенка, Николай хотел девочку. Караченцов просто просил подождать, пока он поговорит с женой о разводе. Я беру журнал, где написано, как у него с женой все замечательно и говорю: «Коля, а что происходит? Ты мне одно говоришь, а на самом деле у вас все хорошо». Он ответил: «Ну, ты понимаешь, это же все для журналов, это все неправда». Спустя много лет я поняла, что он просто ничего не хотел менять в своей жизни и морочил мне голову», – заявила Дмитриева.

Балерина призналась, что вышла замуж и переехала в Париж назло артисту. Мол, она надеялась, что он одумается. Потом для себя решила, что это поможет быстрее забыть его. В браке она даже родила дочка, но отношения с Караченцовым на этом не закончились. «Мы снова начали встречаться, когда я разошлась с мужем, - вспоминает Елена. - Но это уже были дружеские встречи. До его аварии уже года три близких отношений не было. Я не разочаровалась и не перестала его любить. Я просто перестала его ждать».

Елена Дмитриева на съемках программы несколько раз попросила прощения у жены Караченцова Людмилы Поргиной. Но та в жестой форме отказалась принять ее извинения, заявив, что предполагаемая любовница артиста – сумасшедшая.

«Когда он прочитал о вас, он потом упал в обморок на прогулке, мне пришлось вызывать реанимацию в Израиле. Если бы он умер, вы были бы виноваты!» - в ярости заявила Поргина.

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По словам балерины, именно здесь Караченцов предлагал ей венчаться. Казалось, уже ничто не разделит их. Но даже на премьеру фильма Лену он не позвал. А приехал с женой.

Она проглотила и это. Позднее, когда они были у нее дома в последний раз, Караченцов сказал, что он решился уйти от жены. И Дмитриева поверила.

Но когда она приехала к нему в Москву, Коля признался, что не может бросить Людмилу. Это был удар для Дмитриевой. И через полгода она уехала во Францию и вышла замуж. (подробности)