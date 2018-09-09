«Беременность ей к лицу»: Лиза Боярская с алыми губами затмила всех на открытии нового театрального сезона

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-09T13:58:12+03:00

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Конечно, пока еще рано говорить о том, мальчика или девочку ждут семья Боярской и Матвеева, но поклонники не удержались от того, чтобы высказать первые предположения. После того, как Лиза Боярская опубликовала в своем инстаграме фото с открытии нового театрального сезона фанаты в комментариях отметили, как сильно похорошела в связи с новым интересным положением дочь главного мушкетера страны. Мол, актриса как будто светится от счастья, да и лицо такое сиящее. Плюс, яркая красная помада добавила звезде МДТ стильности.

«Наверное, будет мальчик, раз мама такая цветующая, ведь говорят, что девочки всю красоту забирают», «Вот еще какие глупости, желаю вам родить дочку и сестренку вашему старшему сыну», - написали супруге Максима Матвеева в комментариях.

Надо отметить, что Боярская весь сентябрь еще будет задействована в спектаклях, а вот уже с октября на ее роли введут замены. Актриса уже уйдет в декретный отпуск.

Своим коллегам и себе она пожелала удачного сезона. «Открыли 74-ый сезон! Так всегда, сначала ждёшь отпуска, а потом ждёшь встречи со своими друзьями, коллегами, учителями. И всегда ощущение, что не расставались. Напутствия, планы... — рассказала Боярская. — И конечно же, не могли не вспомнить про сегодняшнюю дату, 8 сентября — День памяти жертв Блокадного Ленинграда, почтили минутой молчания. Потом первая репетиция и понеслась! С Богом! Пусть сезон будет интересным и, как у нас говорят, содержательным!»

Кстати, Максим Матвеев, муж Елизаветы, вскоре также возьмет небольшой перерыв в работе, чтобы провести время со своей семьей. У пары подрастает шестилетний сын Андрей.