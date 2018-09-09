Как Лера Кудрявцева так быстро похудела после родов?

Еще недавно мы удивлялись, как быстро звездные мамы в Голливуде приводят свою фигуру в порядок и подозревали, что они вкладывают сотни тысяч долларов в массажистов и диетологов, как российские селебрити начали давать им фору. Если на Западе в свет родившие дивы выходят через месяц, то наши готовы работать уже через две недели после родов. Так, концерты давали Пелагея, Юлия Ковальчук, Анна Семенович, но больше всех поразила Лера Кудрявцева. Несмотря на тяжелые роды и грудную малышку, уже через три недели после выписки из роддома телеведущая уже согласилась вести фестиваль «Новую волну». И там она предстала стройной, точеной и отдохнувшей.

«Да как они это делают?» - не понимают поклонники и отказываются верить, что дело только в силе воли и питании. Но на самом деле, да. Секрет в том, чтобы тщательно контролировать свой рацион. Кудрявцева внимательно следила за своим питанием еще во время беременности и набрала не так много лишних килограммов. Так что ей не потребовалось прикладывать особые усилия к тому, чтобы вернуться в форму. Во всяком случае сейчас она позволяет себе заказывать в ресторанах отнюдь не диетические блюда.

Накануне красавица-блондинка показала, чем она пообедала в одном из ресторанов Сочи. Ведущая побаловала себя жареной картошкой с курицей под сливочном соусом (минимум 800 калорий), а также фисташковым пирожным с кремом и взбитыми сливками (еще 650 килокалорий). Ну и как тут не завидовать? Одна надежда, что Кудрявцева съела не все заказанное, а только угостилась, что побаловать себя, так как все-таки следить и считает калории.

К слову, на днях Кудрявцева впервые поделилась подробностями родов, сообщив, что появление Маши далось ей трудно. «Я рожала сама, — уверяет Лера. — Это было не так и просто. Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Я шесть лет шла к этому — с того момента, как вышла замуж. Маша — вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог!"