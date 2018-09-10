2018-09-10T12:08:20+03:00
Наука

Как я спасал мир от сумасшедшего

Спецкор «КП» Олег Адамович попробовал себя в качестве ученого
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Главная цель наноквеста не просто развлечь участников, а рассказать о современных достижениях науки.Главная цель наноквеста не просто развлечь участников, а рассказать о современных достижениях науки.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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- Миру угрожает сумасшедший профессор. Есть только 20 минут, чтобы остановить его. Хотите сделать это? - неожиданно предложила мне девушка рядом с павильоном NANOквест РОСНАНО на ВДНХ.

- Вы серьезно?

- Более чем. Хотя не все так и страшно. Это я вам сюжет квеста рассказала. За моей спиной вход в лабораторию. Не настоящую, конечно. За дверью три комнаты, там при помощи знаний о нанотехнологиях надо будет выполнить разные задания. Получится уложиться в 20 минут — вы победите опасного ученого и спасете мир.

- Спасать мир от злобных ученых — мое призвание. Что нужно делать?

- Проявлять смекалку.

Меня и еще несколько человек (неравнодушных к судьбам мира набралась целая команда) запустили в небольшую комнату. Помещение действительно похоже на предбанник лаборатории. На полках какие-то пособия по нанотехнологиям, стоит пара книжек за авторством Чубайса, на стене висят белые халаты...

Голос в динамике рассказал, что жил раньше на планете добрый ученый Кальтроп, но вдруг он пропал. Куда — бог знает. Потом неожиданно яйцеголовый вернулся и пообещал уничтожить все живое. Остановить его могут только наниты, хранящиеся в запертой лаборатории. Мне надо проникнуть в помещение, забрать нанитов и спасти мир.

Первое задание — открыть дверь из предбанника в следующую комнату. Замок открывается пятью карточками с RFID-метками. Это технология бесконтактного обмена информацией — по ней работают проездные в метро и пропуски в офисы.

Нужно не просто найти пять карточек, а еще ответить на вопросы. Замок цветами разделен на несколько частей — зеленая, красная и так далее. На каждой части написан вопрос и предложены варианты ответа. Надо вставить цветные карточки с номерами правильного ответа в нужную часть. Если все сделать верно, то дверь откроется. Ключи-карточки спрятаны, их еще надо найти.

Правильные ответы есть в справочных материалах, разложенных в предбаннике.

В следующей комнате задания выполняются по той же логике. Правильные ответы на вопросы о нанотехнологиях есть в самом помещении. Нужно успеть найти их, прочитать и использовать.

Наша команда спасителей человечества уложилась в отведенные 20 минут. Кальтроп проиграл, а мы узнали много нового о современных материалах, технологиях и наноразработках. В конце каждый получил по шоколадной медальке и значку.

Оказалось, что квест разработан Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. Главная его цель не просто развлечь участников, а рассказать о современных достижениях науки.

- Мы хотим объяснить детям, что дальнейшее существование Земли без нанотехнологий просто невозможно, - рассказал мне руководитель дирекции популяризации Фонда Сергей Филиппов. - Доктор Кальтроп — олицетворение угрозы Земле и нашим жизням. Это метафора глобального изменения климата и природной катастрофы. Современная цивилизация потребляет слишком много воды, энергии, металлов, других базовых материалов и достигло пределов роста. Мы понимаем, что расходовать таким образом ресурсы больше нельзя, но и не расти человечество не может.

Кризис перепотребления энергии и ресурсов реально преодолеть при помощи нанотехнологий. Создавая композиты, добавляя нанотрубки в металл или резину, можно получить чуть ли не вечные материалы. Вещи из улучшенных материалов смогут служить поколениями, снижая необходимость в выпуске новых изделий.

- Пройдя квест, школьники понимают, что с помощью нанотехнологий точно можно победить доктора Кальтропа и справиться с кризисом, - резюмировал Сергей Филиппов.

NANOквест проработал на ВДНХ всего два дня, 8 и 9 сентября. Дальше его разберут. В следующий раз выполнить задание можно будет уже в октябре в Сколково, на форуме «Открытые инновации».

Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО специально создал квест разборным и мобильным. Так можно будет привозить его в разные места, давая людям возможность обучаться. Это эффективнее, чем делать лабораторию с нанитами постоянной. Тогда бы пришлось ее рекламировать, чтобы привлечь посетителей, а так квест сам приезжает туда, где он больше нужен.

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