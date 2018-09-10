8 сентября в Туле торжественно открыли реконструированную набережную

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-10T13:31:47+03:00

Система общественных пространств, соединенных пешеходными дорожками, сделала Тульский кремль, Кремлевский сад, набережную, улицы и площадь единой, комфортной и безопасной зоной для отдыха и прогулок. Фотки: правительство тульской области.

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8 сентября, в День города Тулы и Тульской области, состоялось открытие проекта «Тульская набережная». С долгожданным событием жителей и гостей города поздравил губернатор Алексей Дюмин.

ВЕРНУЛИ ВЫХОД К РЕКЕ

- Вместе с вами мы завершили этот масштабный проект. Вернули городу выход к реке, обустроили прекрасное место для прогулок. И что, наверное, самое главное, – мы сумели вновь сделать центр Тулы единым историко-культурным пространством. Без закрытых от горожан участков, - пояснил губернатор.

Глава региона поблагодарил за работу архитекторов, партнеров, строителей и, конечно, жителей города за поддержку и понимание. По словам Алексея Дюмина, реконструированная набережная уже стала одним из самых любимых в городе, и таких комфортных мест должно становиться больше. Реализация проекта «Тульская набережная» уже дала импульс развитию всего исторического центра Тулы.

Алексей Дюмин (в рубашке): "Мы сумели вновь сделать центр Тулы единым историко-культурным пространством". Фотки: правительство тульской области.

В ПЕРСПЕКТИВЕ — МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Губернатор также прошел по улице Металлистов, которая стала пешеходной, а расположенные на ней старинные усадьбы и жилые дома постепенно обретают новую жизнь. Весной 2019 года здесь возобновятся реставрационные работы, откроются кафе и галереи, магазины и гостиницы, после благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной.

Важнейшим культурным событием для улицы Металлистов станет открытие Музейного квартала. В старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев Тульской области: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

В минувшие выходные здесь открылась выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Льва Толстого. Возле дома №25 глава региона пообщался с директором музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатериной Толстой.

- Вы ведете очень важную работу – сохраняете наследие писателя. Необходимо также продолжать театральный фестиваль «Tolstoy Weekend», который становится все более популярным. Сейчас это особенно актуально, так как следующий год объявлен Президентом России Годом театра, – сказал глава региона.

Также Алексей Дюмин пообщался с владельцем кафе «Кофе на Пятницкой» Владимиром Петрушевым. Лидер молодежного велосипедного движения Тулы Денис Ворошнин поблагодарил главу региона за велозону.

Губернатор также посетил интерактивную площадку футбольного клуба «Арсенал» на набережной, пообщался с командой.

ПЛОЩАДЬЮ 21 ГЕКТАР

Напомним, идея комплексной реконструкции исторического центра города Тулы и городской набережной принадлежит Губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В декабре 2016 года в своем Послании к депутатам областной Думы и жителям региона он выступил с инициативой «вернуть реку горожанам», создать современное и комфортное общественное пространство в исторической части города.

26 июля 2017 года в Доме Дворянского собрания состоялась презентация уникального для Тулы урбанистического проекта «Тульская набережная», разработанного архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро.

Затем в течение месяца по поручению Губернатора проходило публичное обсуждение проекта. Жители активно включились в эту работу, внесли свои предложения и замечания.

Жителям Тулы обустроили прекрасное место для прогулок. Фотки: правительство тульской области.

Реализация проекта заняла ровно год. Он охватил территорию, расположенную вокруг Тульского кремля, общей площадью 21 гектар. Этот участок почти в три раза больше площади самого кремлевского музейного комплекса: в него, помимо набережной старого русла Упы, вошли улица Металлистов и ее исторический квартал, Крестовоздвиженская площадь, часть улицы Советской, сквер имени Мосина.

Система общественных пространств, соединенных пешеходными дорожками, сделала Тульский кремль, Кремлевский сад, набережную, улицы и площадь единой, комфортной и безопасной зоной для отдыха и прогулок.

Перед началом благоустройства были расчищены берега и русло реки, проведены работы по укреплению берегов, реконструкции мостов, заново спланирован рельеф.

На всей территории были демонтированы аварийные строения, уничтожена стихийная растительность, заменены инженерные сети.

Чтобы новое городское пространство было безопасным, на всей территории благоустройства установлено 385 опор освещения: подсвечены лавочки, мостики и дорожки, установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильонов. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором. Отдохнуть у воды можно на деревянной набережной длиной 670 метров.

Для создания ландшафтного парка и общего озеленения была разработана программа посадок, завершающий этап которой запланирован на весну 2019 года, когда будут высажены последние из 500 с лишним деревьев и 11 тысяч кустарников, а также 2170 кв. м цветников из многолетников, луковичных и злаковых, которыми будут засеяны берега реки. Уже сейчас перед кремлем высажен сиреневый сад.