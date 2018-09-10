Георгий Бовт: Я так считаю

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-10T13:59:49+03:00

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По мере ужесточения санкционной политики со стороны США российские власти вспомнили ранее высказывавшуюся идею – создать офшорные зоны в самой России, причем как для тех компаний, которые попали под санкции, так и для всех остальных. Офшор в обывательском понимании – это уход от налогов и больше ничего. Это не так. К тому же применительно к Дальнему Востоку (конкретно к острову Русский), как и к Калининградской области (остров Октябрьский) речь не идет о классических офшорах.

Идея создания офшорной зоны на российском Дальнем Востоке уже высказывалась. Этой идее уже лет 15. В частности, весной 2013 года, еще до всяких санкций, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил организовать такие территории, чтобы по возможности часть российских денег переехали с Кипра, Британских Виргинских островов, Багамских островов в Россию.

Классический офшор – это территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. В этом смысле то, что планируется создать на о. Русском, классическим офшором не является. Это скорее будет зона с низкими налогами и офшорный финансовый центр, который должен стать центром притяжения финансовых капиталов, отечественных и зарубежных.

Именно финансовые услуги при определенных условиях могут стать одним из «магнитов» для прихода иностранных инвесторов на Дальний Восток. Дело в том, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона есть потребность в высокорисковых финансовых операциях, которые возможны в рамках российского законодательства, но запрещены на большинстве рынков АТР. Кстати, любопытно, что созданная в Приморье игорная зона привлекает десятки тысяч азартных игроков из Китая, Южной Кореи и других стран АТР, где местные власти этому азарту развернуться не дают. А если стремиться сделать именно финансовые услуги центром притяжения иностранных капиталов, то следует давать право регистрации в такой свободной экономической зоне не только российским компаниям, попавшим под санкции, но и всем остальным. Исходя из принципа единства всех перед общими правилами. Там, где начинаются исключения из правил, не может быть никакой современной экономики.

Конечно, предстоит либерализация в том числе валютного законодательства для данного региона. Исходя из того, что любой инвестор будет вкладываться только на таких условиях, если он сможет оттуда эти деньги быстро вывести. Сейчас у нас иностранные капиталы можно быстро вывести разве что с фондового рынка, на котором они играют роль капиталов спекулятивных. Придется, например, не только отменять государственную регистрацию выпуска облигаций, что, разумеется, поможет в уходе от американских санкций, но также и отказаться от некоторых механизмов валютного контроля.

Эти и другие меры станут залогом того, что иностранные капиталы придут на Дальний Восток не в качестве коротких спекулятивных денег, а всерьез и надолго, способствуя развитию края. Одна из предпосылок к тому, а именно статус Свободного порта Владивостока – уже есть. Кроме того, накоплен определенный опыт применения гибких форм хозяйствования в форме Территорий опережающего развития. На Дальнем Востоке уже существует 18 ТОР, число резидентов которых уже превысило тысячу юридических лиц. ТОРы работают в самых разных отраслях, начиная с сельского хозяйства и металлургии и кончая логистикой и пищевой промышленностью. Про ТОРы тоже некоторые говорили, что ничего не получится и «все разворуют». А дело пошло. Пойдет и со свободными зонами. Соседний Китай начинал свой экономический рывок примерно с таких проектов. А потом практику действительно свободной экономики можно будет распространить на всю страну.