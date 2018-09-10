Муха отправился в рай, куда попадают все псы…

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-10T14:38:20+03:00

Роль в сериале «Пес» стала для Графа последней (с актером Никитой Панфиловым) Фото: кадр из фильма

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Печальная новость пришла из Киева: на днях в лучшие миры ушел знаменитый актер Граф. Он был немецкой овчаркой, сыграл главного героя Муху в «Возвращении Мухтара» и полицейского Пса в сериале «Пес». Ему было почти 10 лет - возраст для этой породы почтенный.

Граф Шутц Хунд - это его полное имя - дебютировал в кино уже взрослым. За плечами у него была служба в полиции, где он помог раскрыть 19 дел.

В сериале «Пес» Граф работал с Никитой Панфиловым, который до этих съемок был убежденным кошатником.

- Мы год притирались друг к другу, - рассказывал актер. - На площадке кормил его только я, чтобы он меня слушался, понимал и делал то, что я говорю. С ним очень интересно было работать.

- Он превосходно выполнял трюки, но его основное достоинство было в том, что чувствовал настроение в сцене и всегда был точен, - вспоминает продюсер сериала «Пес» Артем Приходько. - Если нужно было грустить - прижимал уши, если баловаться - делал это с радостью.

Оправдывая имя, Граф был многократным чемпионом Украины - не считая наград за боевую службу. У него тысячи фанатов, как и положено настоящей звезде.