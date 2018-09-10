2018-09-10T14:38:20+03:00
Телевизор

Муха отправился в рай, куда попадают все псы…

Не стало звезды сериалов «Возвращение Мухтара» и «Пес»
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Роль в сериале «Пес» стала для Графа последней (с актером Никитой Панфиловым)Роль в сериале «Пес» стала для Графа последней (с актером Никитой Панфиловым)Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Печальная новость пришла из Киева: на днях в лучшие миры ушел знаменитый актер Граф. Он был немецкой овчаркой, сыграл главного героя Муху в «Возвращении Мухтара» и полицейского Пса в сериале «Пес». Ему было почти 10 лет - возраст для этой породы почтенный.

Граф Шутц Хунд - это его полное имя - дебютировал в кино уже взрослым. За плечами у него была служба в полиции, где он помог раскрыть 19 дел.

В сериале «Пес» Граф работал с Никитой Панфиловым, который до этих съемок был убежденным кошатником.

- Мы год притирались друг к другу, - рассказывал актер. - На площадке кормил его только я, чтобы он меня слушался, понимал и делал то, что я говорю. С ним очень интересно было работать.

- Он превосходно выполнял трюки, но его основное достоинство было в том, что чувствовал настроение в сцене и всегда был точен, - вспоминает продюсер сериала «Пес» Артем Приходько. - Если нужно было грустить - прижимал уши, если баловаться - делал это с радостью.

Оправдывая имя, Граф был многократным чемпионом Украины - не считая наград за боевую службу. У него тысячи фанатов, как и положено настоящей звезде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
"Никаких переговоров": Киев отказался возобновлять подачу воды в Крым
Песков о результатах Единого дня голосования-2018: Путин дал свою оценку этим выборам
Мужчина захватил в заложники учительницу школы в Стамбуле
СБУ считает «фейком» информацию ФСБ о сотрудничестве Киева с ИГ*
Кремль не располагает данными о личностях «подозреваемых» по делу Скрипалей
Топилин допустил продление «заморозки» накопительных пенсий до 2021 года
Умерла Челси Смит, завоевавшая титул "Мисс Вселенная" в 1995 году
Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лиона
Во Франции застрелили защитника футбольного клуба "Сент-Этьен"
«Были и хулиганы, и провокаторы»: Песков заверил, что полиция во время несогласованных акций действовала по закону
Эксперт допускает снижение курса доллара до 65 рублей к концу года
Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике
Возвращение в Простоквашино-2018: в 6-ой серии герои будут спасать таинственного зверя от почтальона Печкина
Курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года
Появилось видео задержания боевика ИГ*, готовившего убийство одного из лидеров ДНР
В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Названы самые популярные города РФ для осенних выходных
Посылки из Китая будут доходить до россиян вдвое быстрее
В Таиланде снимут фильм о затерявшихся в пещере школьниках