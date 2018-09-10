2018-09-10T14:41:19+03:00
Телевизор

Наталья Мальцева будет вести шоу имени себя

Создательница «Квартирного вопроса» возвращается в эфир
Антонина ВЕТКИНА
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Наталья сделает окружающий вас мир красивее и уютнееНаталья сделает окружающий вас мир красивее и уютнееФото: НТВ.
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Та самая Наталья Мальцева, которая придумала программу о ремонте «Квартирный вопрос» и тем самым нечаянно открыла целый жанр на отечественном ТВ, возвращается на НТВ. Но не в «Квартирный вопрос», где в последние годы другие ведущие, а в собственное шоу «Мальцева».

Это ежедневная программа о дизайне, кулинарии, этикете и организации жилого пространства. Наталья будет давать советы о том, как создавать красивые интерьеры, но не только.

- Я рада, что у меня появилась возможность говорить о дизайне интерьера, красоте, декоре. И в то же время серьезно расширить круг тем, потому что дом - это еще и правильно организованное хранение, это чистота, это вкусная еда и хорошие отношения с домашними, - рассказывает ведущая.

В программе планируются мастер-классы, поездки в гости к знаменитостям, у которых дома интересные дизайнерские решения. Съемки первых выпусков уже состоялись, премьера запланирована уже на сентябрь.

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