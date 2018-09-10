Заболеваемость ВИЧ в Курганской области в полтора выше, чем в других регионах России

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-10T15:03:46+03:00

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Курганская область в свое время была активным, развивающимся регионом, но вот уже много лет считается самым депрессивным - отток людей последние 20 лет не прекращается. Наверное, поэтому в Курганской области больше, чем в других регионах России ВИЧ-инфицированных. И поэтому мобильные пункты Минздрава России с символом Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на борту встречали в каждом городе очереди из желающих сдать тест.

Так Елена Ленева, руководитель отдела образования администрации Каргапольского района Курганской области, считает, что это связано с изменением ценностей:

- Я пережила разгул лихих 90-х, видела, как люди небрежно относились тогда к своему здоровью. И вижу, как сейчас молодежь ответственно подходит к созданию семьи, к своей жизни. И это прекрасно. Я сама, как мама, как бабушка, уверена, что сдать тест на ВИЧ просто необходимо, чтобы знать и жить дальше без сомнений и тревог. Именно учителя и родители, наравне с врачами, должны уметь донести информацию про ВИЧ детям старшего возраста, чтобы в мире больше не было новых инфицированных поколений.

Подробности - в видеосюжете.