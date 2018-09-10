«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Башкортостане: Подобные акции – это экспресс в здоровое будущее нашей страны

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-10T15:25:49+03:00

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7 сентября в Уфе состоялась торжественная церемония передачи флага Республики Башкортостан организаторам III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Передача флага от региона к региону является символом объединения российских регионов перед проблемой распространения ВИЧ-инфекции, а также преемственности, выраженной в форме эстафеты.

За три дня в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» приняли участие более 900 жителей Республики Башкортостан, они прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К тестированию присоединился трудовой коллектив ПАО «ОДК – УМПО». 8 сентября мобильные пункты тестирования остановятся в г. Ишимбае и проведут еще один день экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в Уфе.

На торжественной церемонии первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Рафаэль Яппаров отметил, что в республике за текущий год выявлено 1800 ВИЧ-инфицированных:

– Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, и уверен, что справиться с этой проблемой мы сможем, в том числе путем информирования всего населения, обучения и профилактики молодежи. Именно на это направлена акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая впервые проводится на территории Республики Башкортостан, – отметил он.

Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Сергей Зайцев констатировал, что информирование – это самый главный фактор предупреждения заболевания. И рассказал, что в ходе акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», проводимой в городах Башкортостана, экспресс-тестирование прошли более 900 человек:

– Мы понимаем, что ВИЧ-инфекция – это реальность нашего дня, и мы можем и должны ее предупредить и не допустить ее дальнейшего распространения, – сказал Сергей Зайцев. – Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – это как автоэкспресс в будущее, будущее нашей страны, республики, ваше будущее. И мы должны понимать, что вместе мы можем и должны остановить распространение ВИЧ-инфекции, и вместе мы можем протянуть руку помощи тому, кто нуждается в ней.

Советник отдела здравоохранения, труда и социальной защиты населения Аппарата Правительства Республики Башкортостан Фирюза Гибадуллина рассказала о работе Республиканского центра-СПИД, который принимает активное участие во всех информационных и коммуникационных мероприятиях и проектах Минздрава России, а также проводит масштабные профилактические мероприятия по всей республике. И отметила, что акция Минздрава России создает все условия по информированию населения и профилактике ВИЧ-инфекции и заслуживает всемерной поддержки.

Начальник отдела охраны здоровья администрации г. Уфы Республики Башкортостан Радиф Сабиров подытожил, высказав главное:

– От ВИЧ-инфекции не застрахован никто. ВИЧ не разбирает ни национальности, ни пола, ни вероисповедания. К ВИЧ-инфекции стоит сегодня относиться как к хронической болезни, но применительно к этому заболеванию в наших речах не должны звучать слова «безысходность», «неизлечимая». Тем более из уст врачей. Своим отношением к этой болезни мы зарождаем в людях надежду. Если слово «ВИЧ-инфицированный» заменить на «ВИЧ-положительный», то на психологическом уровне это воспринимается гораздо благоприятнее. И благодаря этой акции люди больше знают о проблеме, а значит, перестают относиться к ней предвзято.

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.