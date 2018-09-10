2018-09-10T16:33:36+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» приедет в Ульяновскую область

С 14 по 17 сентября жители Инзы, Барыша, Димитровграда и Ульяновска смогут анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах
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Ульяновская область станет двадцатым регионом, принявшим участие в акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось 12 июня в Петропавловске-Камчатском, и завершится акция 7 ноября в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 14 по 17 сентября в МПТ будет проводиться тестирование в четырех городах Ульяновской области. Жители Инзы, Барыша, Димитровграда и Ульяновска увидят на своих улицах и площадях мобильные пункты тестирования – автомобили «Газель» белого цвета с широкой красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». МПТ будут расположены в оживленных местах: на городских площадях, возле торговых центров, чтобы было проще и быстрее сдать тест на ВИЧ.

Повысить уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции помогут специалисты ГУЗ «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД», которые в МПТ будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих с дотестовым и послетестовым консультированием.

На торжественном мероприятии будут подведены итоги тестирования в Ульяновской области. Оно состоится в Ульяновске 17 сентября по адресу: ул. Северный Венец, 32 (ЦНТК «Тарелка», Конгресс-холл киноконцертного зала Ульяновского государственного технического университета), с 10:00 до 12:00.

На мероприятии состоится передача флага региона как символа акции организаторам. Следующим регионом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет Республика Татарстан.

Где и когда пройти тест на ВИЧ в Ульяновской области:

• г. Ульяновск – 15–16 сентября

15 сентября

Время: 11:00–19:00

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 108 (территория у ТРЦ «АКВАМОЛЛ»).

Вечернее тестирование

Время: 20:00–23:00

Адрес: г. Ульяновск, Соборная площадь.

16 сентября

Время: 08:00–16:00

Адрес: г. Ульяновск, Промышленная,54А (промышленный рынок возле входа в супермаркет «Магнит»).

• г. Инза – 14 сентября

Время: 09:00–15:00

Адрес: г. Инза, ул. Заводская, 2 («Площадь флага». Территория перед Администрацией Муниципального образования «Инзенский район»).

• г. Барыш – 15 сентября

Время: 09:00–15:00

Адрес: г. Барыш, ул. Красноармейская, 34А (площадь перед Центром культуры и досуга).

• г. Димитровград – 16 сентября

Время: 10:00–13:00

Адрес: г. Димитровград, площадь Советов.

Время: 14:00–17:00

Адрес: г. Димитровград, пр. Ленина, 35 (территория перед ТЦ «МЕГА ЕРМАК»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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