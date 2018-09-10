2018-09-10T19:21:43+03:00
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Теперь это бокс

Чем отличается новое шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив» от своих предшественников
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Фрагмент промо-ролика Первого канала к передаче "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым.Фрагмент промо-ролика Первого канала к передаче "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым.Фото: YouTube
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«Если это правда, вы представляете как рушится вся жизнь у этих людей!» - гордо спросил у зала и всей аудитории Первого канала Дмитрий Борисов.

Дмитрий имеет полное право на торжество. В новой программе он свел в одной студии женщину, уверяющую, что она 23 года была любовницей Николая Караченцева и супругу народного артиста. Все это под музыку из «Юноны и Авось» и крики кипящей от возмущения студии. Драматизм, напряжение, все плачут. Психологи и заслуженные работники культуры, уточняющие как именно народный артист изменял супруге, удачно дополняют и без того яркую композицию.

Если честно, после долгих и успешных лет существования «Пусть говорят» и «Прямого эфира» призывать «оставьте людей в покое» «побойтесь Бога», наверное бессмысленно. Не оставят. Не побоятся.

Но новый проект отличается от предыдущих камерностью, минимальным количеством гостей в зале и крайне ограниченной площадкой. Герои, ярые антагонисты, сидят на расстоянии протянутой руки. Гости - двух шагах от кресел. Лишь высокая степень воспитанности участников первой программы не позволила им вцепиться друг другу в волосы. Видимо, к разочарованию авторов шоу. Но посадили их так близко наверняка с подспудными мечтами о драке. Во всяком случае, все условия для потасовки созданы. Именно в этом принципиальное отличие «Эксклюзива» от всего, что было раньше. Не обращайте внимания не умиротворяющие декорации - перед нами боксерский ринг. Это точно будет рейтингово. Но бокс все равно честнее.

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