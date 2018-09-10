Джокович вернулся в тройку лидеров мирового тенниса

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-10T19:00:05+03:00

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Привычная картина. Надаль, Федерер и Джокович возглавляют мировой рейтинг. Трио великих воссоединилось после того, как растерявший свои позиции Джокович вчера выиграл US Open. (В финале он победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.)

Первый раз серб забрался в топ-3 еще в 2007 году и с тех пор то теснил с первых позиций Федерера и Надаля, то пропускал их вперед. Но в один ряд с ними его долго не ставили. Кто-то из знаменитых теннисистов прошлого даже сказал, что Джоковичу повезло жить в эпоху двух великих игроков.

Но он все же пробился на теннисный Олимп. 2011-й год закончил первой ракеткой мира. А потом было пять великолепных сезонов... И нервный срыв, после чего все подумали, что Джок спекся. Но он нашел в себе силы вернуться и пришли новые большие победы. В 2018 году Новак взял свой четвертый Уимблдон, и вот вчера, в третий раз, победил на US Open. И теперь у него в карьере уже 14 побед на турнирах Большого шлема. Гроссмейстерский результат!

Но впереди маячат все те же двое великих, которые все никак не собираются уходить на пенсию. У 37-летнего Федерера таких побед 20. У Надаля (32 года) - 17. Словом, Джоковичу есть еще над чем работать.

Рейтинг ATP

(10 сентября 2018 года)

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 8760 очков

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 6900

3. (6) Новак Джокович (Сербия) – 6445

4. (3) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5980

5. (4) Александр Зверев (Германия) – 4890

6. (7) Марин Чилич (Хорватия) – 4715

7. (8) Григор Димитров (Болгария) – 3755

8. (9) Доминик Тим (Австрия) – 3665

9. (5) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595

10. (11) Джон Изнер (США) – 3470 ...

25. (26) Карен Хачанов (Россия) – 1605…

35. (36) Даниил Медведев (Россия) – 1262…

71. (38) Андрей Рублев (Россия) – 795…

84. (80) Евгений Донской (Россия) – 683