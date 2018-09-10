2018-09-10T19:41:36+03:00
Звезды

Лолиту обвинили в желании лишить Баскова и Киркорова звания Народных артистов

Певицу против ее воли занесли в предатели коллег [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Певица Лолита Милявская на музыкальном фестивале `Жара`.Певица Лолита Милявская на музыкальном фестивале `Жара`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На днях Басков и Киркоров выпустили клип «Ибица», который тут же «порвал Сеть». Ужасно пошлое выражение, но реально народ сошёл с ума, не понимая, то ли хохотать, то ли брезгливо сморщиваться. Постмодернистский клип авторства Александра Гудкова (долговязый парень, который раньше играл в КВН в команде «Федор Двинятин» потом был партнером Ивана Урганта в его вечернем шоу) за первые же сутки набрал миллион просмотров.

Конечно же, отечественные артисты не пропустили премьеру коллег. Своей реакцией на видео многие делились в Сети. Опубликовала свою и Лолита Милявская. А через какое-то время в прессе появились заголовки, что артистка, посмотрев «Ибицу», хочет лишить коллег по цеху званий Народных артистов. Звучит не очень, если честно. Но мы решили докопаться истины и напрямую спросил, так ли это. Лолита фигурально покрутила пальцем у виска, и рассказала, как было дело.

Увидев клип, Милявская, как и многие ее коллеги, решила поделиться впечатлениями. Многие сделали репост ролика из Инстаграме Филиппа, где на фоне клипа бежали огромные буквы «Званий народных артистов лишаются Филипп Киркоров и Николай Басков» в плане эдакой шутки от создателей. Вот Лолита и вспомнила в своём видео эту шутку, сказав - «О, написано, что их лишают званий Народных артистов! Ура! У меня нет, пусть у них и не будет». Где в этих словах содержится призыв отобрать и поделить, мы так и не поняли.

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"IBIZA" Премьера песни. Новая волна 2018
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