2018-09-11T11:35:14+03:00
Главное - вовремя

Названы самые популярные города России для осенних выходных, а Минкульт хочет сократить количество зарубежных фильмов в российском прокате

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Что там интересненького, рассказывает наш экономический обозреватель Евгений Беляков.

- Названы самые популярные города РФ для осенних выходных. Москва и Коломна попали в ТОП-10.

- СМИ: Минкульт хочет сократить количество зарубежных фильмов в российском прокате.

- Модные эксперты указали на самую необходимую мужчинам осеннюю обувь 2018 года. Об этом сообщает The Independent.

- Доллар снова рванул вверх - что будет дальше?

- Депутат Петров потребовал «зачистить» российский интернет от «аниме-культа».

- В пермской школе объяснили, почему выгнали с уроков дочь депутата.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

Названы самые популярные города России для осенних выходных, а Минкульт хочет сократить количество зарубежных фильмов в российском прокате

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