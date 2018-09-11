Названы самые популярные города России для осенних выходных, а Минкульт хочет сократить количество зарубежных фильмов в российском прокате
Главные темы:
- Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Что там интересненького, рассказывает наш экономический обозреватель Евгений Беляков.
- Названы самые популярные города РФ для осенних выходных. Москва и Коломна попали в ТОП-10.
- СМИ: Минкульт хочет сократить количество зарубежных фильмов в российском прокате.
- Модные эксперты указали на самую необходимую мужчинам осеннюю обувь 2018 года. Об этом сообщает The Independent.
- Доллар снова рванул вверх - что будет дальше?
- Депутат Петров потребовал «зачистить» российский интернет от «аниме-культа».
- В пермской школе объяснили, почему выгнали с уроков дочь депутата.
- Коридоры власти.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.
Названы самые популярные города России для осенних выходных, а Минкульт хочет сократить количество зарубежных фильмов в российском прокате