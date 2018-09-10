Невозможно поверить: 53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-10T19:58:24+03:00

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Звезда «Голливуда», продюсер, дизайнер и модель всегда была роскошной женщиной. Глядя на нее, невозможно не любоваться. И ничего не меняется последние лет 20. Элизабет Херли благодаря лучшим достижениям косметологии законсервировала свою внешность так, что диву даешься.

elizabethhurley1 Summer heaven

Но больше всего удивляет фигура. Вот самая свежая фотография 53-летней британской актрисы.

elizabethhurley1 Four days into my detox retreat at @vivamayr taking the cure .

Ну разве можно в это поверить? Выглядит лет на 30! Еще может показаться миллиону своих фанатов в соцсетях и практически топлес.

elizabethhurley1 Attempting to swim off the calories

И вряд ли это фотошоп, которым так любят пользоваться нынешние Инстаграм-дивы. Херли потрясает и поражает.

elizabethhurley1 Sea Leopard @elizabethhurleybeach #comingsoon #privategg

Разумеется, актриса много чего добилась к этим годам. У нее масса ролей в кино. В последние три года она успешно играет королеву в сериале «Члены королевской семьи». Хотя во время брака с индийским миллионером Аруном Найаром Элизабет пришлось на время забросить карьеру — муж очень ревновал. Через 4 года они развелись. Херли пока не вышла замуж второй раз. У нее есть 16-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга.