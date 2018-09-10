Невозможно поверить: 53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике
Звезда «Голливуда», продюсер, дизайнер и модель всегда была роскошной женщиной. Глядя на нее, невозможно не любоваться. И ничего не меняется последние лет 20. Элизабет Херли благодаря лучшим достижениям косметологии законсервировала свою внешность так, что диву даешься.
Но больше всего удивляет фигура. Вот самая свежая фотография 53-летней британской актрисы.
Ну разве можно в это поверить? Выглядит лет на 30! Еще может показаться миллиону своих фанатов в соцсетях и практически топлес.
И вряд ли это фотошоп, которым так любят пользоваться нынешние Инстаграм-дивы. Херли потрясает и поражает.
Разумеется, актриса много чего добилась к этим годам. У нее масса ролей в кино. В последние три года она успешно играет королеву в сериале «Члены королевской семьи». Хотя во время брака с индийским миллионером Аруном Найаром Элизабет пришлось на время забросить карьеру — муж очень ревновал. Через 4 года они развелись. Херли пока не вышла замуж второй раз. У нее есть 16-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга.