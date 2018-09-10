2018-09-10T19:58:24+03:00
Звезды

Невозможно поверить: 53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике

Британская актриса отлично чувствует себя вне брака
Петр СИМОНОВ
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Британская актриса Элизабет Херли.Британская актриса Элизабет Херли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звезда «Голливуда», продюсер, дизайнер и модель всегда была роскошной женщиной. Глядя на нее, невозможно не любоваться. И ничего не меняется последние лет 20. Элизабет Херли благодаря лучшим достижениям косметологии законсервировала свою внешность так, что диву даешься.

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Но больше всего удивляет фигура. Вот самая свежая фотография 53-летней британской актрисы.

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Ну разве можно в это поверить? Выглядит лет на 30! Еще может показаться миллиону своих фанатов в соцсетях и практически топлес.

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Attempting to swim off the calories
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И вряд ли это фотошоп, которым так любят пользоваться нынешние Инстаграм-дивы. Херли потрясает и поражает.

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Sea Leopard @elizabethhurleybeach #comingsoon #privategg
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Разумеется, актриса много чего добилась к этим годам. У нее масса ролей в кино. В последние три года она успешно играет королеву в сериале «Члены королевской семьи». Хотя во время брака с индийским миллионером Аруном Найаром Элизабет пришлось на время забросить карьеру — муж очень ревновал. Через 4 года они развелись. Херли пока не вышла замуж второй раз. У нее есть 16-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга.

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