2018-09-10T20:35:30+03:00
Общество

Энергетики Дагестана справились с масштабным отключением на электросетях Республики всего за полтора часа

В прошлом месяце на территории Республики состоялись Всероссийские учения энергетиков
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ФОТО Сергей Мальгавко/ТАССФОТО Сергей Мальгавко/ТАСС
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В понедельник, 10 сентября, в 16.15 в Дагестане произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Усухчай – Магарамкент» с отпайкой на подстанцию «Заречная». Подачу энергии отключила автоматическая защита. В результате инцидента обесточенными оказались три подстанции 110 кВ, еще три 35 кВ, а также почти 400 трансформаторных подстанций. Отключенная мощность составила 7 МВт., сообщает пресс-служба ПАО «Россети».

По ее данным, без энергоснабжения остались Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский районы Дагестана. В компании подчеркнули, что на устранение технологического нарушения энергетикам «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу компаний «Россети») понадобилось всего полтора часа.

Уже в 17.28 мск энергетики смогли запитать большую часть потребителей. Отключенная мощность сократилась почти втрое - до 2,5 МВт. Еще через 18 минут – в 17:45 – электроснабжение вернулось всем потребителям.

В ПАО «Россети» полагают, что столь эффективная работа энергетиков Дагестана стала доказательством своевременности и успешности Всероссийских учений энергетиков, которые прошли с 20.07.18 по 20.08.18 именно в Республике Дагестан – в четырех районах и двух городах.

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