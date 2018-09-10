2018-09-10T20:15:53+03:00
Спорт

Россию оставили без чемпионата мира по биатлону минимум на пять лет

Главный старт сезона в 2021 году пройдет в Поклюке, а в 2023 году - в Оберхофе
Сергей КИРИЛЛОВ
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Россию оставили без чемпионата мира по биатлону минимум на пять лет.Россию оставили без чемпионата мира по биатлону минимум на пять лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье в хорватском Поречи завершил свою работу 13–й регулярный Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), в последний день которого определили места проведения сразу двух чемпионатов мира по биатлону.

В 2021 году чемпионат пройдет в Поклюке. В этом словенском местечке биатлонный мировой форум проходил трижды. В 1998 и 2006 годах здесь соревновались в одной дисциплине - гонке преследования и смешанной эстафете, а в 2001 году в Словении был полноценный чемпионат.

В 2023 году стреляющие лыжники отправятся в немецкий Оберхоф, который принимал главный биатлонный старт в 2004 году.

Напомним, что чемпионаты мира по биатлону проводятся в те годы, когда нет Олимпиады. Ближайший ЧМ-2019 года состоится в шведском Эстерсунде. В 2020 году - в итальянской Антхольц/Антерсельве.

А ЧТО РОССИЯ?

Таким образом, в Россию, где этот вид спорта крайне популярен, чемпионат мира не приедет как минимум до 2024 года. Впрочем, такое решение было ожидаемо. На том же конгрессе, как мы писали, Союзу биатлонистов России сохранили временный статус члена IBU. (Он, возможно, будет действовать пока Российское антидопинговое агенство РУСАДА не восстановят в правах.) Это значит, что наши спортсмены могут выступать на всех стартах под эгидой IBU, включая этапы Кубка мира, с сохранением квот. Но вот проводить международные старты нам пока не дают.

Напомним, что чемпионаты мира в России проходили трижды - в Новосибирске (1992) и Ханты-Мансийске (2003 и 2011).

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