2018-09-10T20:39:32+03:00
Политика

«Онижедети» Навального: на митинг - с заточками, на полицейского - толпой

Школьников на «омоновцев» толкали профессиональные провокаторы [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Участники несанкционированного митинга оппозиции на Пушкинской площади в Москве, 9 сентября 2018 г.Участники несанкционированного митинга оппозиции на Пушкинской площади в Москве, 9 сентября 2018 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва, Пушкинская площадь, несанкционированный митинг сторонников Навального. Среди собравшихся много совсем юных людей, еще школьников. Вычислить провокаторов в этой толпе несложно: они взрослее остальных, словно футбольные фанаты выкрикивают речевки и размахивают руками, заводя толпу.

В течение 1,5 часов на «Пушке» юные навальнисты, забравшись на памятники и фонари, пытались вывести полицейских на столкновения. Но омоновцы в ответ лишь сняли каски и спрятали дубинки. Когда протест стал стухать, а народ двинул домой — неизвестные загорланили лозунги: «Идем гулять!» Толпа послушно потекла вниз по Страстному бульвару, свернула на Петровскую улицу, двигаясь в сторону Новой Дмитровки и Кремля.

Полицейские колону не трогали. Хотя некие крепкие парни (некоторые из них были в масках), вывели молодежь на проезжую часть и перекрыли улицу — авто не могли проехать. Но даже тут силовики не пустили в ход дубинки.

Потасовка началась, когда разогретые провокаторами школьники схватили железные заграждения и в лобовую пошли прорывать оцепления полиции. Митингующие прорывались к улице, где гуляли с детьми мирные москвичи. Бузотеры толкали полицейских, вырывали у них дубинки, били кулаками и пытались повалить на землю.

Сотрудник Росгвардии пустил в ход резиновую дубинку. Фото: REUTERS

Сотрудник Росгвардии пустил в ход резиновую дубинку.Фото: REUTERS

И тут омоновцы стали «винтить» самых буйных драчунов. Обратите внимание на мужчину в малиновой олимпийке и багровой шапочке. Он вместе со своим товарищем накинулся на полицейских, а потом попытался скрыться в толпе — в конце концов, его отволокли в автозак.

Несанкционированный митинг сторонников Навального. Охотный ряд. 9 сентября 2018.

В соцсети загрузили видео, на которых видно, как взрослые мужчины подначивают юниоров подраться с полицией во время митинга. И некоторые из собравшихся были готовы к бою. Есть фотография с московского митинга - у школьника в камуфляжной куртке из кармана торчит заточка. В Петербурге зашли дальше: двух полицейских взяли в кольцо. К одному из них сзади подбежал парень в серой майке, повалил на землю, сдернул с каску, а малолетки принялись добивать сотрудника ногами. Били подло: ударил и бежишь в толпу.

Писатель Армен Гаспарян разглядел заточку у участника митинга на Пушкинской. ФОТО Твиттер A_Gasparyan

Писатель Армен Гаспарян разглядел заточку у участника митинга на Пушкинской. ФОТО Твиттер A_Gasparyan

Теперь же в соцсетях «независимые блогеры» показывают нам фотки задержанных малолеток и «злых» омоновцев, машущих дубинками. Только почему-то они забывают рассказать, с чего все началось. Молчат и про взрослых провокаторов, толкавших школьников идти рукопашную.

Они же дети? Где-то мы это уже слышали.

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