Обзор товарищеского матча Россия - Чехия 10 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 21:01 2018-09-10T21:04:09+03:00

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ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Встречу в Ростове-на-Дону ждали все. После чемпионата мира по футболу нашу команду любят просто невероятно - на игру, которую приняла "Ростов-Арена", были проданы все билеты. И первую встречу на своем после после исторического ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова провела при переполненных трибунах новенького стадиона в донской столице.

На эту встречу россияне вышли с новым капитаном. Вместо Артема Дзюбы с повязкой у нас был полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский. Тот самый, который забил первый гол чемпионата мира по футболу 2018 в ворота Саудовской Аравии.

Газинский же и начал первую голевую атаку наших в матче - на 8-й минуте игры его отлично понял Алексей Ионов. Игрок "Ростова", получив пас на половине поля чехов после проникающей передачи, выбежал один на ворота чехов и забил первый гол. На 24-й минуте счет был удвоен. Форвард "Зенита" Антон Заболотный впервые в карьере забил гол за сборную, сделав счет 2:0 в матче Россия - Чехия. Через пять минут Заболотного валят в штрафной Чехии и судья указывает "на точку" - пенальти! И Алексей Ионов делает дубль, устанавливая окончательный счет в первом тайме. На перерыв наши ушли лидерами - 3:0.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва голевая феерия в Ростове продолжилась. Из обычного товарищеского матча для десятков тысяч зрителей на ростовском стадионе было сделано настоящее шоу!

За 15 минут до конца матча чехам все-таки удалось сквитать один гол. Соучек после небольшой ошибки наших в обороне закатил мяч в пустые ворота. Но небольшой промах в защите, видимо, лишь раззадорил россиян.

На 78-й минуте после подачи Раушем углового полузащитник "Зенита" Ерохин сделал счет 4:1, мощно пробив головой. Прошло еще пять минут и Роман Зобнин, перехватив мяч в центре поля и сделав невероятный финт с разворотом на 180 градусов, выдал пас на Рауша, который прострелил в штрафную и Дмитрий Полоз забил пятый гол.

Россия в товарищеской игре без Артема Дзюбы одержала победу со счетом 5:1. И теперь на месяц прощается с болельщиками. Дальше у нас в октябре - два поединка Лиги Наций. 11 октября в Калининграде наши встретятся с Швецией, а 14 октября в Сочи - с командой Турции.

СТАТИСТИКА МАТЧА РОССИЯ - ЧЕХИЯ

Россия – Чехия 5:1 (3:0, 2:1)

Россия: Лунев, Семенов, Рауш (Сорокин, 87), Фернандес (Смольников, 64), Нойштедтер, Кузяев, Газинский (Камболов, 85), Ерохин, Ионов (Зобнин, 62), Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73).

Чехия: Коубек, Ржезник, Цоуфал, Боржил, Калас (Брабец, 46), Соучек, Гушбауэр (Травник, 82), Горшава (Сикора, 65), Янкто, Змргал, Тецл (Крменчик, 71).

Голы: 1:0 – 8 Ионов, 2:0 – 24 Заболотный, 3:0 – 29, пенальти Ионов, 3:1 – 74 Соучек, 4:1 – 78 Ерохин, 5:1 – 83 Полоз.

Предупреждения: Боржил (29), Соучек (63).