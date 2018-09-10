2018-09-10T22:12:24+03:00
Спорт

Трансфер англичанина Джона Терри в московский "Спартак" под угрозой срыва

Легендарный английский футболист, как пишут СМИ, взял время на раздумье
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джон Терри может не перейти в "Спартак".Джон Терри может не перейти в "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 10 сентября, появилась неожиданная информация касательно перехода защитника Джона Терри в московский "Спартак". Днем 37-летний англичанин выложил в личном Инстаграме фотографию, на которой он тренируется на базе лондонского "Челси". Под вечер же стало известно, что Терри может отказаться от переезда в Россию.

- Несмотря на достигнутые ранее договорённости, Джон Терри, скорее всего, откажется от перехода в «Спартак». В московском клубе вероятность трансфера бывшего защитника «Челси» и сборной Англии оценивают в 10%, - сообщает Sport24.

До конца причины такого развития события сложно назвать. Медосмотр в клинике в Риме Терри прошел без проблем, личный контракт тоже каких-то вопросов не вызвает. Затянувшаяся пауза с официальным объявлением может быть связана с тем, что у семьи Джона Терри возникли сомнения в переезде в Россию из-за негативных публикаций о стране в британских СМИ, сообщает "Спорт-Экспресс".

Крайний срок для принятия решения - 14 сентября. До этого дня "Спартак" может обратиться в комитет РФС по статусу игроков. Так можно заявить футболиста, который является свободным агентом, вне сроков официальной заявочной кампании.

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