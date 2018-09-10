2018-09-10T22:13:36+03:00
Политика

Как прошли выборы губернаторов и депутатов по всей стране?

Подводим итоги единого дня голосования
Роман ГОЛОВАНОВ
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Как прошли выборы губернаторов и депутатов по всей странеКак прошли выборы губернаторов и депутатов по всей странеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Единая Россия» в среднем по стране набрала на прошедших в воскресенье выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов. Вместе с политологом Дмитрием Орловым «КП» подводит итоги единого дня голосования.

- Как вы оцениваете выступление на выборах кандидатов от «Единой России»?

- Картина разная. Прежде всего сохраняется политическое лидерство и доминирование «Единой России». Давайте посмотрим: из 26 губернаторских кампаний «второй тур» только в 4. В Законодательных собраниях почти все места берут единороссы. С другой стороны, есть результаты во Владимирской области, Приморье, Хабаровском крае, Хакасии, Иркутской области и других регионах — это сигнал для власти и «Единой России». Там нужно корректировать проводимую политику. Все нужно диагностировать. Не стоит мазать все эти регионы одной краской. Везде требуется детальный разбор. Например, очевидно, что в Иркутске сыграл роль административный ресурс губернатора-коммуниста. Но сигнал этот не означает приговора или провала. Контроль сохраняется. Просто нужно дать ответ на запросы людей.

- Выходит, выборы показали, что конкуренция у нас есть?

- Конечно. Эти выборы - доказательство того, что для власти важнее конкуренция, законность, правила игры#, чем навязывание воли избирателю или «накрутка» окончательных цифр. Никто не ставил задачи осуществлять доминирование в регионах любым способом. Поэтому мы видим такую разнообразную картину со вторыми турами.

- Нарушений тоже было мало. Чиновники в областях не использовали административный ресурс?

- Да. Верно. Мы видим, что жалоб практически нет. И наблюдатели, и оппозиционные партии признают, что нарушения имели единичный характер. Это заметно по общественной атмосфере — люди воспринимают эти выборы как честные.

- Выборы у «Единой России» проходили на фоне сложной истории — изменения пенсионного законодательства. И это не помешало партии победить в трудных регионах, например, Иваново, Магадан.

- Вот именно. Изменение пенсионной системы — не единственный фактор, который влиял на ситуацию. В целом социальная и экономическая ситуация неблагоприятна, и люди негативно ее воспринимают. Все это имело вес. Но негативное влияние «пенсионной истории» серьезно снизил президент Владимир Путин. Она не сыграла никакой трагической роли.

- В Хабаровске и Приморье было наводнение. Люди всегда недовольны, когда происходит ЧП. Это отразилось на результатах?

- Это тоже повлияло. Климатическая ситуация попросту осложнила людям жизнь. Я же говорю, тут нет уникальных рецептов. Нужно разбираться с ситуацией в каждом регионе.

- На фоне изменений пенсионной системы Навальный и коммунисты решили провести митинги. Но их протест не удался. Всю активность на себя перехватила ЛДПР и Владимир Жириновский, который «зажигал» на Пушкинской площади в Москве.

- Митинговая активность не задалась ни у Навального, ни у коммунистов. Если бы недовольство пенсионной реформой было общероссийским, то по всей стране упал бы уровень поддержки «Единой России». Но этого не случилось. В каждом регионе своя ситуация.

- Говоря о явке на мэрских выборах в Москве (в 2013-м году она была 32%). Это нормальный показатель?

- Явка и в Москве, и в других регионах вполне типична для этих выборов. Интерес к выборам сохраняется.

- Практически во всех выборах в Заксобрания победила «Единая Россия». Где не хватает мест — доберет одномандатниками. Только в Иркутской области не удалось взять оглушительную победу, но там губернатор — коммунист. Что это значит?

- «Единая Россия» может работать на выборах в Заксобрания, может делать нужные ходы и принимать технологические решения. Партия, несмотря на сложную кампанию, провела хорошие выборы и сохранила политическое лидерство.

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