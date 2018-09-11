Метод Дракулы работает? Ученые предъявили доказательства, что переливание молодой крови продлевает жизнь

СЕГОДНЯ 01:02 2018-09-11T00:15:34+03:00

Опыты, которые журналисты уже прозвали «методом Дракулы», вовсе не шутка, а очень перспективное направление современной науки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, пока лишь мышам — экспериментов на людях немного и эффект еще не велик, но у исследователей большие планы [комментирует научный эксперт «КП»]

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Команда ученых из Университетского колледжа Лондона (University College London, UCL) опубликовала в авторитетном научном журнале Nature обзор экспериментов по переливанию молодой крови: как пожилым подопытным животным, так и людям. Ведущий генетик UCL Линда Патридж заявила, что эти опыты, которые журналисты уже прозвали «методом Дракулы», вовсе не шутка, а очень перспективное направление современной науки и медицины.

Подобные исследования на грызунах успешно стартовали около 10 лет назад в Стэнфордском университете. Биологи сшивали бочками старую и молодую мышь, чтобы объединить их кровеносные системы — по-научному это называется парабиоз. В первом эксперименте обнаружилось, что омолодились стволовые клетки мышц пожилой мышки. В следующих опытах удалось откатить назад возраст печени, спинного и головного мозга.

Профессор Патридж с коллегами проанализировали данные многих экспериментов по всему миру и выдали общий список бонусов, которые получали старые мыши, когда в их организм попадала кровь молодых грызунов:

- омоложение гиппокампа, то есть региона мозга, ответственного за память. После парабиоза с молодыми мышами у их престарелых сородичей активно запускалось образование новых связей между нейронами в гиппокампе. На практике это оборачивается улучшением памяти, животные лучше проходили тесты на запоминание;

- оздоровление печени, мышц, в том числе скелетной мускулатуры;

- снижение уровня «плохого» холестерина в крови, улучшение состояния сердечной мышцы;

- 20%-ное снижение уровня карциноэмбрионального антигена (сarcinoembryonic antigen, CEA — это белок, повышенное количество которого может быть связано с развитием онкозаболеваний, хотя и не всегда).

Словом, судя по мышам, «метод Дракулы» может помочь справиться с теми самыми болезнями, из-за которых преждевременно умирает большинство людей, оптимистично заявили ученые. По их мнению, есть шансы победить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные болезни - Альцгеймера, Паркинсона и другие, связанные с развитием старческого слабомия. В итоге это будет означать продление здоровой, активной жизни.

После «тренировок» на животных в последние годы начались эксперименты и на людяхФото: Алексей БУЛАТОВ

Реально ли такое светлое будущее? Как быстро оно может наступить и, главное, как это будет выглядеть на практике — где набрать столько крови молодых людей? Об этом мы спросили постоянного научно-медицинского консультанта «КП», эксперта по антивозрастным биомедицинским технологиям, исследователя, вице-президента Фонда «Наука за продление жизни» Юрия Дейгина.

ЭКСПЕРТ: НУЖНА НЕ СВЕЖАЯ КРОВЬ, А «МОЛОДИЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ»

- Юрий, первым делом встает вопрос о расплате за молодую кровь. Какое побочное действие может быть от переливания для пожилого организма «Дракулы», не начинается ли отторжение, бурные иммунные реакции, которые нужно подавлять мощными лекарствами-иммуносупрессорами?

- Нет, никакие иммуносупрессоры (препараты, подавляющие иммунитет. - Ред.) в данном случае не нужны. Потому что, если быть точным, то переливается не сама кровь, а лишь одна из ее фракций (частей), очищенная плазма. Она не дает реакций отторжения, это, как правило, безопасно. Вообще, таким переливаниям у людей уже лет сто (но только не с целью омоложения, а для лечения различных заболеваний. - Авт.). То есть риск минимален.

- Авторы исследования пишут, что после «тренировок» на животных в последние годы начались эксперименты и на людях. Это уже коммерческие проекты-стартапы, в одном из них пациенты платили за шанс омолодиться по 8 тысяч долларов. И вроде бы у некоторых добровольцев-платников с признаками болезни Альцгеймера состояние улучшилось.

- На самом деле, пока особо впечатляющих результатов на людях не обнародовано. Проект «Алкахест» (Alkahest), который ставил своей целью улучшить когнитивные способности у пациентов с ранним Альцгеймером, увы, этого не добился. Его участникам как раз переливали плазму молодых людей. Есть еще стартап «Амброзия» (Ambrosia), там у некоторых добровольцев вроде бы появились некоторые положительные признаки, но итогов масштабных клинических испытаний пока нет, уверенно говорить о чем-либо рано. Хотелось бы, конечно, надеяться, что этот проект выпускника Стэндфордского университета Джесси Кармазина финиширует удачно.

- А на сколько вообще обычно хватает эффекта омоложения именно от свежей крови, вернее, плазмы?

- Мыши возвращались в свое исходное состояние примерно через месяц после процедуры. Ученые «Амброзии» предполагают, что в идеале можно было бы создать метод, когда пожилым людям для омоложения хватало бы инъекций/переливаний дважды в год.

- Если все это будет работать, то встает следующий вопрос: где набрать столько молодой крови? Особенно с учетом того, что, как говорят демографы, население нашей планеты стареет, и в соотношении детей, молодежи и стариков все больше идет перекос в сторону людей почтенного возраста.

- Переливать плазму крови живых молодых людей это все-таки упрощенный подход. В действительности фундаментальные научные исследования ставят перед собой более глубокую и перспективную цель: в ходе таких экспериментов найти так называемые молодые сигнальные факторы, то есть те компоненты плазмы, которые и запускают процесс омоложения. Такие факторы потом можно будет синтезировать в лаборатории и сделать на их основе антивозрастное лекарство.

- Да, выпить таблетку или сделать укол было бы куда удобнее, чем каждый раз искать юного донора и проходить все-таки не совсем безболезненную процедуру переливания.

- Возможен еще и второй вариант — если возникнут сложности с первым, например. При таком подходе исследователи пытаются найти не молодые, а, наоборот, старящие факторы — чтобы удалять их из крови пожилого человека и добиваться омоложения за счет этого. Последним занимается, например, российско-американский ученый Петр Федичев.

«КП» будет следить за исследованиями и рассказывать о результатах.