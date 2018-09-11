Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста
Это правило будет действовать весь переходный период, в течение которого предполагается постепенно повышать пенсионный возраст (до 2028 года).
Останутся ли за пожилыми людьми так же местные и региональные налоговые льготы, зависит, соответственно, от местных и региональных властей.
Например, в Москве и Подмосковье уже пообещали позаботиться о сохранении таких льгот.
«Комсомолка» напоминает, на какие льготы по налогам на собственные квартиры, дома, землю, автомобили сейчас имеют право пенсионеры и как этим правом воспользоваться.
Что изменится с повышением пенсионного возраста
Что изменится с повышением пенсионного возраста
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За прием на работу пожилых сотрудников предлагают ввести налоговые льготы
Власти и эксперты думают, какими «пряниками» побудить бизнес сохранять рабочие места предпенсионерам.
Сейчас наниматели не выстраиваются в очередь за сотрудниками предпенсионного возраста. Универсального решения, как сделать таких людей привлекательными на рынке труда, пока нет. Но проекты уже появились.
Минэкономразвития считает нужным в первую очередь дать налоговые поблажки самим пенсионерам, если они зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. В проекте очередной программы по поддержке малого и среднего бизнеса, который подготовило ведомство, таких предпринимателей предлагается освободить от взносов в Пенсионный фонд (подробности).
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"На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", - сказал президент (подробности).
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