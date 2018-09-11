Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 01:19 2018-09-11T01:30:00+03:00

У женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 останутся те же федеральные льготы, что и у нынешних пенсионеров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров

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Это правило будет действовать весь переходный период, в течение которого предполагается постепенно повышать пенсионный возраст (до 2028 года).

Останутся ли за пожилыми людьми так же местные и региональные налоговые льготы, зависит, соответственно, от местных и региональных властей.

Например, в Москве и Подмосковье уже пообещали позаботиться о сохранении таких льгот.

«Комсомолка» напоминает, на какие льготы по налогам на собственные квартиры, дома, землю, автомобили сейчас имеют право пенсионеры и как этим правом воспользоваться.

Что изменится с повышением пенсионного возраста

Что изменится с повышением пенсионного возраста

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