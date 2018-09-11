Яркий свет дальневосточной «Звезды»

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-11T02:18:22+03:00

Создаваемая в городе Большой Камень верфь мирового уровня – один из главных проектов для развития экономики Дальнего Востока и судостроительной отрасли России

Создаваемая в городе Большой Камень верфь мирового уровня – один из главных проектов для развития экономики Дальнего Востока и судостроительной отрасли России

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Дальневосточную верфь по заданию Президента России создает консорциум АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». «Роснефть» обеспечила загрузку производственных мощностей верфи первыми коммерческими заказами: 4 многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс», 11 арктических танкеров-челноков общим дедвейтом более 1,5 млн. тонн. Несмотря на то что создание верфи идет полным ходом, уже ведется постройка первого многофункционального судна снабжения ледового класса Icebreaker 7.

Для решения стратегической задачи – освоения шельфовых месторождений нефти и газа, развития Северного морского пути – нужны специфические, приспособленные к суровым климатическим условиям инфраструктурные сооружения и такие же средства перевозки углеводородов.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин по сложности и масштабности задачи освоения арктического шельфа сравнивал с освоением космоса. Именно «Звезда» призвана оправдать эти ожидания: верфь нацелена на производство крупнотоннажных танкеров, газовозов, элементов морских платформ и ледоколов.

Например, сейчас на ней готовятся к закладке танкера типа «Афрамакс». Это будет один из самых крупных танкеров, которые строила Россия: его длина – 258 метров, а ширина – 46 метров.

До последнего времени у отечественных верфей не было технических возможностей для строительства судов таких размеров. Они появились на «Звезде». В июле она получила построенный по ее заказу китайской компанией BSIC плавучий транспортный передаточный док грузоподъемностью 40 000 тонн. Он способен спускать со стапеля суда длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также крупногаба-ритные морские объекты – буровые платформы и их элементы.

«Теперь мы сами можем выйти на международный рынок и будем конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями», – уверен генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

На открытом достроечном тяжелом стапеле комплекса уже установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. С 2017 года крановое оборудование активно используется в производстве.

Флагман мирового судостроения – Южная Корея. Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев считает, что «Звезда» способна переориентировать часть заказов с южнокорейских верфей в Россию. «Из-за укрепления корейской воны, роста цен на сталь и ограниченной конкуренции мы можем ожидать рост цен на южнокорейских верфях на 10 – 15%. Восстановление рыночной конъюнктуры, сопровождающееся ростом цен, объективно приводит к сокращению разрыва в ценах предложения со стороны ССК «Звезда» и зарубежных верфей», – прогнозирует эксперт.

Недавно «Звезда» подписала с «Росморпортом» договор на строительство мелкосидящего ледокола и прорабатывает еще вопрос о строительстве 15 судов. При запуске верфи на полную мощность количество ее сотрудников вырастет с нынешних 1,5 тысячи до 7,5 тысячи человек.

Именно им предстоит впервые в российской практике освоить уникальные технические решения. Поэтому на базе ЦКБ «Лазурит» создан инжиниринговый центр, который будет заниматься проектированием судов и морской техники по заключаемым контрактам, разрабатывать концептуальные и технические проекты совместно с зарубежными партнерами – ведущими мировыми компаниями в своей области.

Прогрессивные методы организации производства, современные технологии, локализация передовых технологий обеспечат «Звезде» высокий уровень конкурентоспособности и привлекательные условия поставки судов и морской техники не только на внутреннем, но и на глобальном рынке.

Создание ССК «Звезда» – прорыв не только в отечественной судостроительной отрасли. Это еще мощный мультипликативный эффект для экономики и социальной сферы региона. По словам директора Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, доктора технических наук Александра Беккера Приморье получит тысячи рабочих мест, подъем сопутствующих производств, а также развитие социальной сферы и скачок по расширению налогооблагаемой базы.